È finalmente arrivato il momento di raccoglierci per scoprire tutti assieme i numeri vincenti di oggi dell’Eurojackpot pronti a diventare dei fantastici premi per tutti i fortunati che saranno riusciti a centrarne anche solo una minima parte, tra i quali – naturalmente – spicca il sempre ambitissimo jackpot che oggi è arrivato a valere la bellezza di 120 milioni di euro: tante le opportunità che potrebbero attendervi, ma prima di arrivarvi, ma prima è bene sempre ricordare che il prossimo sorteggio si terrà venerdì 9 maggio!

SUPERENALOTTO, EUROJACKPOT, LOTTO, SIMBOLOTTO E 10eLOTTO/ Numeri vincenti di oggi, Martedì 6 Maggio 2025

Oltre a questo, dal conto nostro ci teniamo sempre a farvi dei sentitissimi auguri di buona fortuna per la vostra giocata lasciandovi – infine – alla scoperta dei numeri vincenti di oggi dell’Eurojackpot!

EuroJackpot n.37 del 06/05/2025

Combinazione vincente

49 – 46 – 21 – 22 – 1

SUPERENALOTTO, LOTTO, 10ELOTTO, EUROJACKPOT, SIMBOLOTTO/ Numeri vincenti di oggi, venerdì 2 maggio 2025

Euronumeri

10 – 9

Si è aperta una nuovissima estenuante attesa verso l’annuncio dei numeri vincenti di oggi dell’Eurojackpot grazie ai quali per la seconda volta in questo 2025 potreste cercare di portarvi a casa il massimo jackpot previsto in questo gioco diventando – di fatto – milionari e dimenticando nell’arco di pochissimi minuti qualsiasi problema economico sia mai balenato nella vostra mente: ovviamente per dire chiusa l’attesa dovremo attendere ancora qualche ora – dipende sempre da quando state leggendo queste righe – perché l’Eurojackpot farà la sua comparsata nell’apposita sala estratti di Helsinki solamente alle ore 20:00 con il tradizionale attesissimo sorteggio che ci permetterà di scoprire la combinazione odierna!

EUROJACKPOT, I NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi, venerdì 2 maggio 2025

Sempre a seconda del momento in cui starete leggendo queste righe, potrebbe essere che siate ancora in tempo per piazzare la vostra scommessa in vista dell’estrazione di oggi dell’Eurojackpot: per farlo avrete – come sempre e come per qualsiasi altro gioco – fino alle ore 19:30 e vi basterà solamente fare lo ‘sforzo’ di scegliere un totale di sette numeri che ritenete possano essere quelli fortunati, indicandoli nelle due apposite sezioni della schedina (a sinistra cinque cifre, a destra altre due) e pagando i vostri 2 euro di puntata grazie al quali – vale sempre la pena ripeterlo – potreste diventare milionari con la giusta dose di fortuna!

QUANTO VALE IL JACKPOT DI OGGI DELL’EUROJACKPOT: TUTTI GLI ULTIMI PREMI VINTI

Dato che l’abbiamo citato e molti si staranno chiedendo quale sia il suo valore odierno, prima di lasciarvi è certamente importante precisare che oggi il jackpot in palio nell’Eurojackpot vale la bellezza di addirittura 120 milioni di euro: lo scorso venerdì – in occasione dell’ultimo sorteggio serale – i premi più alti assegnati sono arrivati a valere la bellezza di poco più di 377mila euro, ai quali se ne sono accompagnati altri (quasi) 174mila che si sono piazzati al secondo posto della classifica; il tutto comunque fermo restando che tra i 18 paesi coinvolti nel concorso il complessivo delle vincite è arrivato a più di 21,6 milioni di euro!