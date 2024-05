Eurojackpot/ Estrazione di oggi martedì 7 maggio 2024: i numeri vincenti

La settimana è appena cominciata e così con lei anche il lavoro, lo studio, la routine e così via. Se il weekend sembra lontanissimo ed è più agognato che mai, non dobbiamo perdere la possibilità di giocare all’Eurojackpot, il concorso fortunato che ci mette in palio premi importantissimi e che potrebbe risollevarci il morale in un baleno. Il concorso si tiene due volte a settimana, martedì e poi venerdì, e mette in palio dei premi talmente alti che vincerli significherebbe cambiare vita per sempre. Il montepremi di questo concorso non è però fisso ma varia da 10 a 120 milioni. La maxi vincita è riuscita non ad uno, ma a ben due giocatori, nella giornata di martedì 23 aprile. I due hanno portato a casa il massimo in palio che in quell’estrazione era di 120 milioni: dunque hanno smezzato la posta in palio ottenendone 60 a testa. Una cifra davvero astronomica per i fortunatissimi.

EUROJACKPOT: REGOLE DEL CONCORSO FORTUNATO

Oggi la cifra in palio per l’Eurojackpot è di 34 milioni, questo perché nessuno nelle ultime estrazioni ha centrato tutti i numeri vincenti. Se così fosse stato questo sarebbe tornato a 10 milioni: al contrario invece il montepremi cresce e sale fino a toccare i 120 estrazione dopo estrazione. Come abbiamo visto, oggi sono 34 quelli in palio: una cifra importante che regalerebbe un sogno a tanti giocatori europei che partecipano al gioco. L’estrazione si terrà come di consueto ad Helsinki e sarà possibile seguirla in diretta nei Paesi che partecipano al concorso, tra cui troviamo anche l’Italia, al fianco di Spagna, Olanda, Estonia e molti altri nell’UE. Con una giocata da due euro si potranno scegliere i 5 numeri del concorso compresi tra l’1 e il 50 e poi i 2 euronumeri, che invece dovranno essere compresi tra l’1 e il 12. Ora che abbiamo ripassato le regole, non ci resta che scoprire i numeri fortunati di oggi nella combinazione 5+2.

EUROJACKPOT

Eurojackpot n. 37 del 07/05/2024

Combinazione vincente

–

Euronumeri

–











