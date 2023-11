EUROJACKPOT, I NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi, Martedì 7 novembre 2023

EUROJACKPOT, I NUMERI VINCENTI DELL’ESTRAZIONE DI OGGI

Anche oggi, martedì 7 novembre, l’appuntamento è con l’Eurojackpot. Il jackpot del concorso europeo varia tra i 10 ai 120 milioni: tornerà infatti alla base di 10 ogni qualvolta qualcuno indovinerà nell’estrazione precedente i 5+2 numeri da giocare. Salirà di volta in volta, invece, quando non verranno indovinati i 7 numeri, fino a quando non raggiungerà i 120 milioni o fino a quando qualcuno non indovinerà i 7 numeri.

Se qualche fortunato riesce invece ad indovinare i 5+2 numeri, il jackpot tornerà a 10 milioni, come accaduto proprio nell’ultima estrazione. Ricordiamo che per giocare al concorso dell’Eurojackpot, i 5 numeri vanno scelti dall’1 al 50 mentre i 2 euronumeri dall’1 al 12.

EUROJACKPOT, NUOVO CONCORSO VINCENTE

Nuova estrazione dell’Eurojackpot in questo martedì. Come avviene infatti ogni martedì e venerdì, con appuntamento bisettimanale, il concorso europeo permette ai giocatori di sognare cifre importantissime che arrivano fino a 120 milioni di euro. Oggi il jackpot sarà di 15 milioni: infatti questo è variabile e va da 10 a 120 in base ai numeri che vengono indovinati. Quando qualcuno centrerà i 5+2 numeri, tornerà a 10 milioni nell’estrazione successiva.

Quando invece questo non accadrà, andrà a salire fino a raggiungere un massimo di 120 milioni. Oggi parliamo di un jackpot di 15 milioni poiché non è avvenuta la maxi vincita nell’ultimo concorso, ma in quello precedente sì.

EUROJACKPOT, L’ULTIMA ESTRAZIONE

Anche oggi l’appuntamento è con l’estrazione dell’Eurojackpot, gioco che permette di vincere un montepremi variabile che va dai 10 milioni ai 120 milioni. Nel momento in cui verranno indovinati i 5+2 numeri, il montepremi questo tornerà a 10 milioni: oggi, però, è di 15. Nell’ultima estrazione, infatti, nessuno ha centrato i 7 numeri vincenti mentre nella precedente era accaduto. Quando nessuno indovina i 5+2 numeri il montepremi sale fino ad un massimo di 120 milioni. Ma come è andato l’88esimo concorso dell’Eurojackpot? È riuscito qualcuno, nel gioco del 3 novembre, a portare a casa premi importanti? Come sempre, sì.

Se nessuno ha indovinato i 5+2 numeri, sono ben 5 i giocatori che invece hanno indovinato 5+1 numeri, ottenendo 308.304,90 € ciascuno. In 12 hanno invece indovinato i 5 numeri portando a casa 72.445,60 € ciascuno. In totale in questa estrazione di Eurojackpot sono stati assegnati 562.200 premi, per un totale di 9.831.937 € vinti.

EuroJackpot n.89 del 07/11/2023

Combinazione vincente

26 – 43 – 49 – 47 – 36

Euronumeri

4 – 7

(I numeri vincenti di Eurojackpot sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato www.agenziadoganemonopoli.gov.it, si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti del concorso, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

