Estrazione Eurojackpot dei numeri vincenti di martedì 7 ottobre 2025: quanto vale il jackpot, quali sono le regole per giocare e i premi in palio

Le ore 20 di questo martedì 7 ottobre 2025 sono passate e finalmente l’ora dell’Eurojackpot è arrivata a bussare alle nostre porte, carissimi lettori, con i sette numeri vincenti scelti dalla Dea Bendata che per l’ennesima volta quest’anno (precisamente l’81esima!) si assocerà a quell’ambitissimo premio milionario che porta il nome di “jackpot”!

Se non ve lo ricordaste – ed è sempre possibile -, in questa giornata il suo valore è di ben 36 milioni di euro e ci saranno anche tutti gli altri possibili premi ad accompagnarlo; mentre ore eccovi tutti i numeri vincenti di oggi dell’Eurojackpot!

EuroJackpot n.81 del 07/10/2025

Combinazione vincente

10 – 42 – 22 – 38 – 48

Euronumeri

2 – 9

Dopo la serata di venerdì scorso nella quale sono stati vinti più di 12 milioni di euro, tornerà proprio oggi l’amatissimo Eurojackpot che grazie ai suoi numeri potrebbe farvi vincere in una botta sola un premio da addirittura 36 milioni di euro!

Proprio questo – appunto 36 milioni -, infatti, è il valore del jackpot che ci accompagnerà fino alle ore 20 di questa sera, momento in cui potrebbe essere “azzerato”; oppure tornare a crescere un’altra volta!

Soffermandoci – visto che l’attesa per l’estrazione è ancora tanta – un attimo su quei 12 milioni che abbiamo citato poco fa, possiamo dirvi che la fetta più interessante di quella torta valeva ben 1,9 milioni: proprio questo, infatti, è il valore complessivo dei tre premi massimi vinti venerdì nell’Eurojackpot, pari – ovviamente singolarmente – a poco più di 635mila euro!

Altrettanto – ma sicuramente meno – interessante è stata anche la seconda fettona della torta dell’Eurojackpot pari a 1 milione e 74mila euro divisi in 20 premi identici da 53mila 723 (e anche 30 centesimi) euro l’uno al secondo posto della classifica.

Infine – tra i premi di venerdì – è quasi superfluo dire che buona parte del premio complessivo (più del 33%, ovvero 4,4 milioni) è andata agli ultimi classificati: qui rientrano, infatti, 459mila vincitori che hanno incassato quasi 10 euro l’uno.

L’ITALIA E L’EUROJACKPOT: LO STORICO DEGLI ULTIMI PREMI (ANCHE MILIONARI!) VINTI

Che siate tra i primi o gli ultimi classificati nella lunga lista dell’Eurojackpot, vi ricordiamo sempre che è importante che non vi abbattiate nel caso in cui vogliate provare a diventare milionari perché se la vostra opportunità non dovesse concretizzarsi in queste ore, il concorso tornerà del tutto identico (e forse con un jackpot anche maggiore!) tra tre giorni, venerdì!

A ben guadare, peraltro, la nostra bella Italia non ha una storia particolarmente fortunata negli ambienti dell’Eurojackpot perché in tutti questi anni siamo riusciti a vincere “solamente” 4 volte il jackpot milionario; mentre gli ultimissimi premi interessanti vinti qui da noi risalgono al 30 settembre in cui un giocatore romano ha vinto 231mila euro e un altro perugino se n’è aggiudicati 60mila.