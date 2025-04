Si riapre la sempre attesissima finestra giornaliera dedicata all’Eurojackpot con una prima parte della giornata che ci ha permesso di piazzare tutte le scommesse che volevamo (e speriamo che l’abbiate colta al volo finché eravate ancora in tempo!) e questa seconda parte in cui dovremo confrontare il risultato dell’estrazione dei numeri vincenti con quelli che abbiamo inserito nella nostra schedina, tenendo le dita incrociate nella speranza di esserci aggiudicati quei 35 milioni di euro di jackpot!

Se non aveste fatto in tempo a giocare oggi, vi diamo appuntamento al prossimo venerdì per il nuovo concorso; ma immaginando che non siate capitati qui per caso, eccovi tutti i numeri vincenti di oggi dell’Eurojackpot!

EuroJackpot n.29 del 08/04/2025

Combinazione vincente

47 – 40 – 39 – 41 – 17

Euronumeri

5 – 8

Prosegue (e in un certo senso inizia nuovamente) il lungo viaggio nei concorsi dell’Eurojackpot che proprio oggi – ovviamente martedì 8 aprile 2025 – ci condurrà verso una nuovissima serie di ricchi numeri vincenti che saranno ancora una volta associati a quel jackpot milionario che da sempre rende unico nel suo genere e partecipatissimo questo concorso a premi: l’estrazione si terrà – come sempre – allo scoccare delle ore 20:00 sempre a ridosso di tutti i vari italianissimi concorsi del Lotto; fermo restando che l’Eurojackpot sarà aperto alla partecipazione di giocatori provenienti da altri 17 paesi dislocati in giro per tutta l’Europa in un vero e proprio ‘rito’ collettivo!

TUTTI I PIÙ RECENTI PREMI DELL’EUROJACKPOT: I JACKPOT DEL 2025 E I RISULTATI DI VENERDÌ 4 APRILE

L’assoluto protagonista dell’Eurojackpot anche oggi – come in ognuno degli altri concorsi settimanali che si tengono tutti i martedì e i venerdì – sarà naturalmente il suo incredibile jackpot che oggi è arrivato a toccare la sbalorditiva cifra di 35 milioni di euro: l’ultima volta che è stato vinto (e questo giustifica la somma ‘inferiore’ alla media storica) era solamente lo scorso 25 marzo da oltre 115,8 milioni; con un 2025 che fino ad ora ne ha già donati ben quattro complessivi, tra un primo all’inizio dell’anno – ovvero il 10 gennaio – ed altri due in rapidissima successione tra l’11 e il 14 febbraio.

Al di là del jackpot dell’Eurojackpot è sempre importante ricordare che a fronte di quei quattro nuovi milionari, nel 2025 si sono registrati un totale di altri 20,2 milioni di vincitori che sono rientrati nelle altre numerosissime categorie: lo scorso venerdì – per esempio – i più fortunati tra loro (in totale quattro, tre tedeschi e un finlandese) si sono portati a casa più di 476mila euro l’uno; seguiti da altri cinque che ne hanno vinti dei comunque ottimi 214mila a testa e da – addirittura – altri 39 che hanno superato la soglia del mille, arrivando fino all’interessante quota di 4mila 543 euro per ognuno di loro!