Eurojackpot, estrazione dei numeri vincenti di martedì 8 luglio 2025: quanto vale il jackpot, le regole per partecipare al concorso e tutti i premi

È finalmente arrivato il momento di addentrarci a pienissimo titolo all’interno del viaggio dell’Eurojackpot tra i suoi numeri vincenti di questa sera che potrebbero condurre qualcuno tra voi carissimi lettori verso quel ricercatissimo jackpot dal valore di 50 milioni di euro: l’ora x del sorteggio era quelle delle 20 in punto e nel frattempo vi ricordiamo anche che stanno progressivamente uscendo tutti i vari numeri di Lotto, Superenalotto e 10eLotto!

Dato che siamo assolutamente certi che siate tutti (a dir poco!) impazienti di scoprire come vi è andato questo appuntamento con la Dea Bendata, vogliamo solo lasciarvi i nostri auguri di buona fortuna prima di invitarvi a scoprire – qua sotto – i numeri vincenti dell’Eurojackpot di oggi!

EuroJackpot n.55 del 08/07/2025

Combinazione vincente

43 – 21 – 29 – 27 – 34

Euronumeri

6 – 10

È sempre più ricco il bottino in palio nell’Eurojackpot che proprio oggi – martedì 8 luglio 2025 – è giunto al suo 55esimo appuntamento annuale nel corso del quale speriamo che finalmente la Dea Bendata torni a baciare la nostra bellissima Italia con quel milionario jackpot che da parecchi anni non si fa vivo sul nostro territorio: se non lo sapeste, infatti, questo concorso si tiene (oltre che naturalmente nel Bel Paese) anche in altri 17 paesi tra i quali la Germania è in assoluto il più fortunato.

Guardando alla cosiddetta “mappa della fortuna” dell’Eurojackpot, infatti, noteremmo ben presto che su 159 jackpot vinti nella storia del concorso, quasi la metà (precisamente 71) sono stati incassati proprio in Germania, con la sola Finlandia che sta provando a tenerle testa, pur avendo raggiunto solo un “misero” 22; mentre l’Italia in questa classifica si piazza solamente ottava – a pari merito con l’Ungheria – per un totale di appena 4 premi milionari acciuffati.

QUANTO SI VINCE NELL’EUROJACKPOT: TUTTO QUELLO CHE C’È DA SAPERE TRA PREMI E JACKPOT MILIONARI

Visto che di jackpot stiamo parlando, vale sicuramente la pena precisare immediatamente che tutti voi che intendete tentare la fortuna con l’Eurojackpot in questa serata di martedì 8 luglio, lo farete con l’obbiettivo di portarvi a casa l’incredibile cifra di 50 milioni di euro: si tratta di una cifra sempre più vicina alla metà del valore massimo che può raggiungere – quest’ultimo pari a 120 milioni -, ma comunque decisamente sufficiente per sistemarsi l’intera vita e anche quella di un paio di generazioni a venire!

D’altra parte, ben più probabile è riuscire a portare a casa uno dei tantissimi altri premi che ogni settimana l’Eurojackpot mette in palio e che variano sempre in base a quanti sono complessivamente i vari vincitori: per esempio, lo scorso venerdì tra i bottini più alti possiamo certamente citare quei quattro dal valore di oltre 513mila euro l’uno, oppure anche quegli altri 8 da quasi 145mila; fermo restando comunque che anche quegli altri 41 da poco meno di 5mila euro l’uno sicuramente non sono da buttare via!