Eurojackpot/ Estrazione di oggi martedì 9 aprile 2024: i numeri vincenti, scopriamo la combinazione fortunata

È volato a 73 milioni di euro il montepremi di Eurojackpot in palio per l’estrazione di oggi, martedì 9 aprile 2024. Questo l’obiettivo principale per chi ha deciso di tentare la fortuna tramite questo gioco internazionale, che coinvolge ben 18 Paesi europei. A tal proposito, la speranza è che l’Italia torni a trionfare e magari riesca a fare meglio del concorso di martedì scorso, quando a Marlengo (Bolzano) sono stati vinti poco più di 69mila euro grazie al 5+0. Com’è andata, invece, nell’ultima estrazione?

EUROJACKPOT, I NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi, venerdì 5 aprile 2024

Le quote ci indicano che non è stato un concorso particolarmente fortunato per il nostro Paese per quanto riguarda i premi più ricchi. Infatti, c’è stata una vincita da 557.840,10 euro con il 5+1, ma all’estero. Ci sono quattro fortunati giocatori hanno fallito per un solo Euronumero l’assalto all’Eurojackpot, ma non ci staranno più pensando a quest’ora, vista la ricca vincita. Scendiamo a 69mila euro circa per il 5+0, centrato invece da 18 schedine fortunate. Ci sono poi i quasi 7mila euro vinti con il 4+2 che vanta invece 30 giocate vincenti.

EUROJACKPOT, I NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi, martedì 2 aprile 2024

EUROJACKPOT, LE VINCITE IN ITALIA E LE MODALITÀ DI GIOCO

La vincita più alta che è stata registrata in Italia in occasione dell’ultima estrazione di Eurojackpot è stata quella relativa al 4+1, centrato da 841 schedine, di cui 12 giocate in Italia, ognuna da 308,50 euro. Si sale a quota 28 vincite per quanto riguarda, invece, il 3+2, in generale centrato da 1.735 schedine fortunate, ognuna delle quali frutta un premio di 164,40 euro. Ma non è finita qui, ci sono infatti 12 categorie di vincita in totale per quanto riguarda questo gioco, dunque le strade che portano alla vittoria di un premio sono davvero tante.

EUROJACKPOT, I NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi, venerdì 29 marzo 2024

Quel che conta è che abbiate effettuato la vostra giocata. A tal proposito vi ricordiamo che giocare è semplice: bisogna scegliere 5 numeri da 1 a 50 e 2 Euronumeri da 1 a 12. La giocata minima ha il costo di due euro. Potete tentare la fortuna usufruendo di uno dei siti autorizzati, in alternativa potete scaricare gratuitamente l’app ufficiale e giocare dal vostro smartphone. Infine, si può giocare a Eurojackpot in uno dei tanti punti vendita Sisal.

NUMERI VINCENTI ESTRAZIONE DELL’EUROJACKPOT DI OGGI, MARTEDÌ 9 APRILE 2024

Combinazione vincente

–

Euronumeri

–

(I numeri vincenti del concorso di Eurojackpot sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato)

© RIPRODUZIONE RISERVATA