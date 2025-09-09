Estrazione Eurojackpot dei numeri vincenti di martedì 9 settembre 2025: quanto vale il jackpot, quali sono le regole per giocare e i premi in palio

È già arrivata anche oggi, martedì 9 settembre 2025, l’ora della fortuna con la Dea Bendata che poco prima di addentrarsi nel lungo viaggio del Lotto (che stiamo seguendo in diretta a parte, nell’articolo che abbiamo dedicato a quell’altro gioco!) ci ha regalato i numeri odierni dell’Eurojackpot, associati a 12 differenti e interessantissimi premi tra i quali – ovviamente – il più interessante è il jackpot dall’incredibile valore di 86 milioni di euro!

Visto che la vostra voglia di scoprire la combinazione di oggi sarà altissima e non vogliamo essere proprio noi a separarvi al vostro meritato (ma potenziale) premio, prima di lasciarvi ai numeri vincenti di oggi dell’Eurojackpot vi vogliamo solamente augurare buona fortuna, invitandovi ora a scorrere poco più in basso!

EuroJackpot n.73 del 09/09/2025

Combinazione vincente

24 – 14 – 50 – 18 – 27

Euronumeri

8 – 9

Sono sempre (potenzialmente) milionari i premi che questa sera qualcuno potrebbe riuscire ad aggiudicarsi con una fortunatissima scommessa nell’Eurojackpot che conterrà parte – o anche ovviamene tutti, cosa che noi speriamo e vi auguriamo – dei numeri che verranno sorteggiati nel corso della lunga serata di estrazioni che ci attende a partire dalle ore 20 in punto: complessivamente il sorteggio dell’Eurojackpot durerà pochi minuti e se voleste seguirlo in diretta vi basterà collegarvi a queste stesse righe assieme a noi!

Prima di arrivare al sorteggio, però, non dovete naturalmente dimenticarvi di piazzare la vostra scommessa seguendo le solite (e certamente note ai più tra voi che state leggendo queste righe!) facilissime regole: l’Eurojackpot, infatti, vi chiede solamente due differenti combinazioni di numeri divise in una cinquina “base” e in una coppia di “Euronumeri”, con un costo di appena 2 euro e schedine reperibili in tutti i punti scommessa delle varie agenzie, a partire – ovviamente – dall’ufficiale Sisal, o anche sui rispettivi siti.

PREMI E JACKPOT DELL’EUROJACKPOT: COME E QUANTO SI PUÒ VINCERE QUESTA SERA

Proseguendo in questo nostro articolo che – come vi anticipavamo già poche righe fa – ci accompagnerà fino all’estrazione odierna dell’Eurojackpot, una partentesi certamente doverosa va riservata anche ai premi che sono innegabilmente e indubbiamente la ragione che spinge tutti voi carissimi giocatori a piazzare le scommesse: il “Re” dei premi in palio è ovviamente il jackpot richiamato nel nome del gioco che rispetto al suo valore massimo di 120 milioni, oggi vale la bellezza di 86 milioni di euro e che richiederà di aver indovinato sia la cinquina base, che gli Euronumeri!

Oltre al jackpot, però, come in ogni altro suo sorteggio anche oggi l’Eurojackpot non mancherà di mettere in palio gli altri undici consueti premi abbinati a tutte le possibili combinazioni inferiori al 5+2 massimo: i loro valori sono, tuttavia, variabili in base al numero complessivo di giocatori e di vincitori di una singola categoria e se volete un paio di esempi possiamo dirvi che venerdì scorso si sono visti bottini da 2,5 milioni di euro, da 144mila, da 4mila e 700; ma anche da 109, da 21, da 16 e – nel minore dei casi – da 10 euro!