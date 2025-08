Estrazione Eurojackpot di venerdì 1 agosto 2025: i numeri vincenti del concorso di oggi, quanto vale il jackpot e tutte le regole

Anche in questo mese di agosto (era già, infatti, capitato anche ad aprile e luglio) ci accoglierà la consueta attesissima estrazione dell’Eurojackpot che in serata ci regalerà i suoi consueti sette numerini fortunati di questo concorso e – poco dopo – anche tutti i tantissimi premi che da sempre mette in palio per chiunque provi a indovinare i numeri serali: l’attesa – a ben guardare – è ancora lunga perché l’orario del sorteggio è sempre quello delle 20:00, ma a tenervi compagnia ci pensiamo noi!

Per esempio, mentre aspettiamo di poter aprire la corsa ai premi dell’Eurojackpot, potrebbe essere certamente utile ricordare a tutti voi lettori che oggi il suo ricchissimo jackpot ammonta alla bellezza di 18 milioni di euro: i più attenti avranno sicuramente notato che si tratta di un premio – rispetto alla media – piuttosto “basso” e questo è naturalmente dovuto al fatto che solamente una settimana fa è stato azzerato da due fortunatissimi giocatori che l’hanno vinto in contemporanea!

COME FUNZIONA L’EUROJACKPOT: TUTTE LE REGOLE DA RISPETTARE TRA NUMERI ED EURONUMERI

Sempre nel frattempo che si apra l’estrazione dell’Eurojackpot, possiamo anche ricordare a chi non si mai prodigato in questo milionario appuntamento che giocare è veramente facilissimo: come per tutti gli altri giochi, l’unico (per così dire) “sforzo” che vi verrà richiesto è quello di scegliere una combinazione da almeno 7 numeri che ritenete possano essere quelli vincenti, scelti in modo del tutto autonomo, ma al contempo divisi in due differenti combinazioni.

Nel dettaglio, la prima combinazione è quella cosiddetta “classica” che si compone di cinque numeri e che può arrivare fino alla cifra massima di 50; mentre la senza è la vera particolarità unica dell’Eurojackpot, composta da altri due numeri chiamati evocativamente “Euronumeri” e che arrivano al massimo al 12: solamente indovinando tutti e sette vincerete il jackpot, ma nel frattempo anche le combinazioni minori potrebbero garantirvi tantissimi interessanti premi!

