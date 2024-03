Eurojackpot/ Estrazione di oggi, venerdì 1 marzo: i numeri vincenti

EUROJACKPOT: NUOVA ESTRAZIONE IN QUESTO VENERDÌ 1 MARZO

Due volte a settimana torna l’appuntamento con l’Eurojackpot, il concorso che mette in palio premi importantissimi che arrivano fino a 120 milioni. Il gioco è europeo e tutti i giocatori dei 27 Paesi possono partecipare a questo fortunatissimo concorso che si tiene il martedì e il venerdì. Per partecipare basta scegliere cinque numeri compresi tra l’1 e il 50 e poi 2 euronumeri tra l’1 e il 12. Questi, qualora fossero indovinati, permetterebbero di accedere al premio massimo che oggi è di 17 milioni.

Il montepremi infatti si abbassa ogni qualvolta qualcuno centra la massima vittoria da 5+2 numeri e torna a 10 milioni. Quando invece non viene centrata la massima vittoria, questo continua a salire fino a raggiungere i 120 milioni estrazione dopo estrazione. Oggi, come abbiamo già detto, è di 17 milioni: questo significa che la vittoria massima è arrivata non molto tempo fa. Ma quando, di preciso, qualcuno ha centrato la massima vittoria nel fortunato gioco? Ben due estrazioni fa.

EUROJACKPOT: L’ULTIMA FORTUNATA ESTRAZIONE

L’ultima estrazione dell’Eurojackpot non ha visto nessun giocatore centrare la vittoria da 5+2 numeri. Un fortunato, invece, ha indovinato i 5+1 numeri, portando a casa una cifra monstre di 1.032.302,50 €. Un giocatore, invece, ha indovinato i 5 numeri portando a casa 582.170,60 €. Ben 11 hanno invece indovinato 4+2 numeri ottenendo così 8.729,80 €. 313 le vittorie da 4+1 vincendo 383,40 € ciascuno. 564 invece le vittorie da 3+2 per 234,10 € ciascuno.

In totale, in questa ultima estrazione dell’Eurojackpot sono stati assegnati 311.148 premi, per un totale di 6.581.499 € vinti. Il fatto che nessuno abbia indovinato 5+2 numeri, dunque, ha permesso al jackpot di crescere fino ad arrivare a 17 milioni.

EUROJACKPOT: NUMERI VINCENTI ESTRAZIONE DI OGGI, VENERDÌ 1 MARZO 2024

Combinazione vincente

–

Euronumeri

–

(I numeri vincenti di Eurojackpot sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato www.agenziadoganemonopoli.gov.it, si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti del concorso, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)











