EUROJACKPOT, I NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi, Venerdì 10 Maggio 2024

L’Eurojackpot è uno degli appuntamenti più amati dai giocatori di tutta Europa: il gioco è dedicato a vari Paesi tra cui ovviamente l’Italia ma anche l’Olanda, la Spagna, l’Estonia e altri ancora. Il concorso è davvero spaziale e offre premi che arrivano a 120 milioni, cifra astronomica che si potrà ottenere solamente indovinando 5+2 numeri.

EUROJACKPOT: I NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi, Martedì 7 Maggio 2024

Questo però non è il jackpot di ogni concorso: infatti questo varia tra i 10 e i 120 milioni e ogni qualvolta qualcuno indovinerà i 7 numeri, tornerà a 10. Al contrario continuerà a salire estrazione dopo estrazione fino ai 120 milioni.

EUROJACKPOT: REGOLE DEL CONCORSO EUROPEO

Torna come ogni martedì e venerdì il fortunato gioco amatissimo da tutta Europa: l’Eurojackpot. Il concorso offre premi astronomici fino a 120 milioni e per partecipare basta solamente scegliere la propria combinazione vincente, con i numeri preferiti di ognuno di noi. Nel dettaglio, i numeri da scegliere sono cinque e vanno decisi tra l’1 e il 50.

EUROJACKPOT, I NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi, Venerdì 3 Maggio 2024

A questi vanno aggiunti anche 2 euronumeri che saranno invece compresi tra l’1 e il 12: solamente così si potrà provare a diventare milionari. Attenzione, però: c’è anche la possibilità di lasciare tutto in mano alla fortuna attraverso il QuickPick: il terminale, in questo modo, compilerà la schedina del giocatore. A questo non resterà altro da fare se non aspettare le 20 e scoprire se i propri numeri siano quelli fortunati! Al concorso si possono giocare ben 32.767 combinazioni, dunque davvero tantissime: infine i giocatori europei potranno anche giocare in abbonamento fino a 10 concorsi consecutivi.

EUROJACKPOT, I NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi, Martedì 30 Aprile 2024

EUROJACKPOT: L’ULTIMA FORTUNATA ESTRAZIONE

L’ultima vittoriosa estrazione dell’Eurojackpot non ha visto alcun giocatore trionfare nella categoria da 5+2, che regala il massimo premio in palio. I numeri estratti sono stati 3, 11, 32, 33, 35 con euronumeri 3 e 11. Nessuno è riuscito a portare a casa il premio più alto, come abbiamo detto, e infatti oggi il montepremi è di 44 milioni. Un giocatore ha però centrato la vittoria da 5+1 ottenendo 1.341.351,20 €.

In tre hanno invece centrato la vittoria da 5 numeri ottenendo 252.153,20 € ciascuno. Pur senza il premio massimo, è stata un’estrazione vincente: sono stati assegnati 504.017 premi, per un totale di 8.552.893 € vinti. Cifre astronomiche che senz’altro cambieranno la vita dei fortunatissimi che le hanno messe a segno.

Eurojackpot n. 38 del 10/05/2024

Combinazione vincente

45 – 28 – 39 – 31 – 49

Euronumeri

11 – 8











© RIPRODUZIONE RISERVATA