EUROJACKPOT, I NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi, Venerdì 10 novembre 2023

EUROJACKPOT, I NUMERI VINCENTI

Anche oggi, ogni martedì e venerdì, l’appuntamento è con l’Eurojackpot. Riuscirà qualcuno in questo 10 novembre a portare a casa il massimo montepremi in palio, facendo tornare così il jackpot al “minimo” di 10 milioni nella prossima estrazione? Lo scopriremo solamente dopo le 20.30 quando si terrà a Helsinki la fortunata estrazione europea. Ricordiamo che il jackpot del concorso europeo oscilla tra i 10 ai 120 milioni.

Oggi il montepremi ha raggiunto i 21 milioni: ormai da due concorsi, infatti, nessuno indovina i 7 numeri vincenti. Questo ha permesso al jackpot di crescere e così sarà fino a quando non raggiungerà nuovamente i 120 milioni o quando qualcuno non indovinerà i 5+2 numeri. Ricordiamo infatti che quando qualcuno centrerà i 5+2 numeri del concorso, il montepremi scenderà tornando alla base di 10 milioni. Per giocare al concorso dell’Eurojackpot, i 5 numeri vanno scelti dall’1 al 50 mentre i 2 euronumeri dall’1 al 12.

EUROJACKPOT, OGGI LA NUOVA ESTRAZIONE DEL VENERDÌ. IN ARRIVO RICCHI PREMI?

Il venerdì significa soltanto una cosa per i giocatori europei: Eurojackpot. Il concorso dà la possibilità di vincere premi importantissimi e di cambiare radicalmente la propria vita. Perciò, come accade appunto ogni martedì e ogni venerdì, anche oggi è tanta l’attesa per il magnifico concorso che permette di vincere un montepremi che va dai 10 ai 120 milioni di euro. Come succede infatti due volte a settimana, anche oggi è tanta la voglia di scoprire i numeri vincenti del gioco europeo, con estrazione serale che avviene a Helsinki, in Finlandia, e che si può seguire in diretta. Ricordiamo che oggi il jackpot sarà di 21 milioni: questo è variabile e va da 10 a 120 in base ai numeri che vengono indovinati nell’estrazione precedente. Quando qualcuno centrerà i 5+2 numeri, tornerà a 10 milioni nell’estrazione successiva mentre se non dovesse essere così, salirà di volta in volta.

EUROJACKPOT, CONTINUA A SALIRE IL MONTEPREMI

Nell’ultima estrazione dell’Eurojackpot nessuno è riuscito a portare a casa la somma più alta che si ottiene indovinando i 5+2 numeri. Infatti, il massimo premio ottenuto è stato quello di chi ha centrato i 5+1 numeri: una cifra importantissima visto che il fortunato giocatore ha ottenuto 997.621,50 €. Un altro ha invece indovinato 5 numeri, portando a casa 562.612,10 €. In 22 hanno centrato 4+2 numeri ottenendo 4.218,20 € ciascuno. In totale, in questa estrazione di Eurojackpot sono stati assegnati 374.466 premi, per un totale di 6.355.450 € vinti. Nessuno, come abbiamo visto, ha indovinato i 5 numeri + i 2 euronumeri e questo ha fatto sì che il jackpot salisse fino a raggiungere la cifra di oggi, ossia 21 milioni.

EuroJackpot n.90 del 10/11/2023

Combinazione vincente

29 – 17 – 1 – 22 – 31

Euronumeri

5 – 6

