Eurojackpot, estrazione dei numeri vincenti di venerdì 10 ottobre 2025: quanto vale il jackpot, quali sono le regole per giocare e i premi in palio

Ci siamo, carissimi lettori, perché anche in questo venerdì 10 ottobre 2025 è arrivata finalmente l’attesissima ora dell’Eurojackpot che porta con sé tutti i numerini vincenti di questa (speriamo ricca!) giornata e anche il ricercatissimo e desideratissimo jackpot milionario, arrivato fino alla quota di addirittura 46 milioni di euro!

Visto che il tempo stringe e la serata è sempre più vicina alla sua conclusione, vogliamo solamente più augurarvi buona fortuna prima di lasciarvi ai numeri vincenti di oggi dell’Eurojackpot!

EuroJackpot n.82 del 10/10/2025

Combinazione vincente

31 – 24 – 4 – 5 – 41

Euronumeri

12 – 3

Con un vero e proprio appuntamento fisso per l’ultimo (esattamente come per il secondo!) giorno della settimana, anche oggi – venerdì 10 ottobre 2025 – torna l’immancabile Eurojackpot con la sua consueta sacca piena zeppa di ricchissimi premi!

Se aveste poco tempo a disposizione perché l’ora fatidica in cui non potrete giocare si sta avvicinando inesorabile, vi ricordiamo che il modo decisamente più rapido e semplice per compilare la schedina realtà all’Eurojackpot è quello digitale!

Per partecipare online, vi basterà passare per uno delle decine di portali delle tantissime agenzie di scommessa; magari sfruttando – come nel caso di Sisal.it – anche qualche ricco bonus di benvenuto che vi farà giocare in modo gratuito!

LE REGOLE E I PREMI DELL’EUROJACKPOT: TUTTO QUELLO CHE DOVETE SAPERE PER PARTECIPARE E (FORSE) VINCERE

Ovviamente, tra questi ultimi il più interessante è e resta sempre il jackpot richiamato nel nome dell’Eurojackpot, pari in questa giornata di venerdì 10 ottobre 2025 alla bellezza di 46 milioni di euro!

Il nostro consiglio per tutti voi che ci leggete, comunque, è sempre quello di non sottovalutare neppure gli altri bottini perché potrebbero tranquillamente sfiorare (o superare, in rari casi) cifre milionarie!

Pur non potendo – per qualsiasi ragione – sfruttare i bonus che vi abbiamo citato poco fa, in ogni caso vi ricordiamo che il partecipatissimo Eurojackpot costa solamente 2 euro, con i quali – ormai – non potete più neppure comprare un paio di caffè.

Grazie ai vostri due euro vi sarà permesso di scegliere i vostri 7 numeri preferiti (sempre divisi in due diverse combinazioni, da 5 e 2 cifre) e provare a mettere le mani su uno dei 12 ricchissimi premi messi in palio della Dea Bendata!