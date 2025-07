Carissimi lettori, giocatori e cercatori di fortuna, nella serata di oggi – venerdì 11 luglio 2025 – avrete la possibilità unica di provare a mettere le mani su qualche interessantissimo premio tra quelli che ogni settimana, in ben due differenti occasioni, l’Eurojackpot mette in palio per tutti voi, capitanati da quell’ambitissimo jackpot milionario che ricorda da vicinissimo il similare in palio anche nel nostano Superenalotto; salvo per il fatto che in questo caso saranno molti di più i partecipanti!

Se, infatti, non aveste mai avuto modo di misurarvi con l’Eurojackpot o di conoscerlo a fondo, sappiate che si tratta di un concorso unico nel suo genere che crea una sorta di “ponte” tra ben 18 differenti paesi europei tra i quali non manca – ovviamente – neppure la nostra bella Italia ed è proprio per questa ragione che i partecipanti sono molto di più di quelli a cui siamo normalmente abituati con i concorsi Sisal; senza, tuttavia, alcuna differenza rispetto alle vostre possibilità di aggiudicarvi un bottino.

QUALI PREMI CI SONO IN PALIO NELL’EUROJACKPOT: NON SOLO IL JACKPOT MILIONARIO

Visto che l’abbiamo nominato prima, mentre si riduce il tempo che ci separa dai numeri vincenti di oggi dell’Eurojackpot, possiamo sicuramente dirvi che oggi il jackpot vale ben 62 milioni di euro tondi: se qualcuno dovesse indovinarlo tornerà – sul modello del Superenalotto – a valere 10 milioni; mente se questa sera non dovesse esserci nessun nuovo milionario, allora crescerà ancora avvicinandosi sempre di più ai 120 milioni che sono il suo valore massimo raggiungibile!

D’altra parte, esattamente come per tutti gli altri concorsi di questo tipo, anche l’Eurojackpot mette in palio numerosissimi altri premi per i vincitori un pochino meno fortunati che indovineranno solo una parte della combinazione vincente: per aggiudicarsi il più piccolo tra loro – sempre pari ad almeno il doppio della vostra scommessa iniziale – vi basterà indovinare complessivamente tre numeri, ma il valore crescerà all’aumentare delle cifre indovinate!

