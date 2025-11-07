Eurojackpot, estrazione di oggi venerdì 7 novembre 2025, ecco i sette numeri vincenti 5+2, l'elenco dei superfortunati che valgono 120 milioni

Siamo in attesa di conoscere e scoprire insieme a voi i nuovi numeri dell’Eurojackpot per l’estrazione di oggi, 7 novembre 2025, ore 21:00. In attesa di comprendere se abbiamo vinto o meno vogliamo fare un breve recap sui costi dell’Eurojackpot, cominciando dal dire che la schedina basic, quella più semplice, costa due euro e permette di giocare appunto i 7 numeri, 5+2. Chi però vuole alzare la posta in gioco, magari già in vista dell’estrazione dell’Eurojackpot di questa sera, potrebbe tentare di giocare con la modalità Scelta Rapida, attraverso cui sarà il “cervellone” centrale a scegliere i numeri per noi, sia i cinque base più i due “extra”.

Anche in questo caso si possono giocare due euro, fino ad un massimo di 20 che ci permette di avere ben dieci combinazioni composte da quattro cinquine, due euronumeri e una sestina. Questa giocata non vi basta? Allora potreste giocare un sistema, ma in questo caso le cifre aumentano di molto. Si può infatti arrivare a giocare fino a 504 euro grazie a 252 combinazioni giocabili. Il sistema più economico è invece da 12 euro e prevede 2 euronumeri e 6 combinazioni. Ovviamente calcolate bene il vostro budget, se per caso siate dei giocatori seriali, forse meglio spendere poco di modo da ottenere quello che si definisce, massima resa con la minima spesa.

EuroJackpot n.90 del 07/11/2025

Combinazione vincente

40 – 19 – 22 – 13 – 35

Euronumeri

2 – 8

E’ venerdì 7 novembre 2025 di conseguenza anche questa sera, alle ore 21:00, scopriremo i nuovi numeri vincenti dell’Eurojackpot. Se per caso vi steste chiedendo per la prima volta come funziona questo gioco sappiate che è molto simile a quelli classici con i numeri in cui bisogna appunto individuare quelli estratti. Nel dettaglio bisognerà individuare un duplice gruppo di numeri, precisamente cinque numeri in un range da 1 a 50, più altri due invece dall’1 al 12 (in precedenza questo secondo range era di 8 e poi di 10, ma dal 2022 è diventato di 12).

Si tratta quindi di una vera e propria impresa vincere all’Eurojackpot, anche perchè le combinazioni sono quasi 140 milioni, ma è proprio per questo che chi vince si porta a casa un ricco premio. Di fatti funziona come il Superenalotto, di conseguenza tutti i soldi che vengono giocati, esentasse, vengono ceduti (nella maggior parte) a chi effettua la super vittoria, che significa aver fatto 5+2.

Nel contempo ci sono anche molti altri premi tenendo conto che si può vincere già individuano tre numeri, leggasi 2 fra lo 0 e il 50 e uno invece fra l’1 e il 12. In quel caso la vincita è di circa 10 euro, mentre si sale di qualche euro con l’1 + 2. Spazio anche al 3+, al 3+1, al 2+2 e al 4+0.

Da questa cifra in poi iniziamo a parlare di vincite a tre cifre, poi dal 4+2 si parla invece di vittorie a quattro cifre, di conseguenza premi abbastanza ricchi. Infine il 5+0 e il 5+1, con quest’ultimo che può superare gli 1,5 milioni di euro. Ma quanto costa giocare all’Eurojackpot? Bisogna mettere in preventivo due euro, e se si dovesse riuscire a sbancare il banco a quel punto si porterebbe a casa il jackpot totale che comunque non supera i 120 milioni di euro.