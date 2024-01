Eurojackpot/ Estrazione di oggi, venerdì 12 gennaio 2024: i numeri vincenti

EUROJACKPOT: UNA NUOVA ESTRAZIONE IN QUESTO VENERDÌ, È CACCIA AL JACKPOT

Oggi, 12 gennaio, come ogni venerdì c’è una nuova estrazione dell’Eurojackpot, concorso a premi europeo al quale possono partecipare tutti i cittadini dei 27 Stati Membri. Sono due gli appuntamenti settimanali: il primo il martedì e il secondo il venerdì. Il concorso mette in palio dei premi ricchissimi in un montepremi variabile che parte da 10 milioni fino ad arrivare all’astronomica cifra di 120. Infatti non abbiamo un jackpot fisso in questo concorso: questo oscilla e varia in base a quanto accaduto nell’estrazione precedente.

Ma prima di vedere nello specifico come questo oscilli, andiamo a ripassare le regole. All’Eurojackpot si gioca due volte a settimana e per partecipare basta scegliere cinque numeri compresi tra l’1 e il 50 e poi 2 Euronumeri compresi tra l’1 e il 12. Una volta scelti i numeri va avanzata la giocata sul sito o in ricevitoria tramite schedina cartacea.

EUROJACKPOT: COSA È ACCADUTO NELL’ULTIMA ESTRAZIONE

Come abbiamo detto, l’Eurojackpot ha un montepremi variabile che oscilla tra i 10 milioni e i 120. Come viene stabilito il montepremi? Quando qualcuno indovinerà i 5+2 numeri questo tornerà a 10 milioni: se invece ciò non accadrà continuerà a salire fino a raggiungere i 120 milioni. Quando raggiungerà i 120 milioni rimarrà stabile fino a quando non arriverà la vittoria da 7 numeri. Oggi, venerdì 12 gennaio, il montepremi è di 120 milioni: questo vuol dire che ormai da un po’ – nello specifico quasi due mesi – non arriva la maxi vittoria.

Nell’ultima estrazione nessuno ha messo a segno la vincita da 5+2 numeri ma sono stati 4 i giocatori che hanno indovinato i 5+1 numeri ottenendo 5.142.221,90 € ciascuno. Ben 21 le vittorie da 5 numeri per 84.116,70 € ciascuno. In totale in questa estrazione di Eurojackpot sono stati assegnati 1.127.995 premi, per un totale di 37.425.458 € vinti

EUROJACKPOT: NUMERI VINCENTI ESTRAZIONE DI OGGI, VENERDÌ 12 GENNAIO 2024

Combinazione vincente

–

Euronumeri

–

(I numeri vincenti di Eurojackpot sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato www.agenziadoganemonopoli.gov.it, si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti del concorso, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

