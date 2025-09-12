Estrazione Eurojackpot dei numeri vincenti di venerdì 12 settembre 2025: quanto vale il jackpot, quali sono le regole per giocare e i premi in palio
È arrivato nuovamente a soglie incredibili il jackpot in palio questa sera nel nuovo concorso dell’Eurojackpot che permetterà a migliaia e migliaia di giocatori in tutta Europa di provare a mettere le mani su un bottino da sogno, utile – è proprio il caso di dirlo – a mettere da parte qualsiasi preoccupazione economica abbiate o possiate avere anche in futuro: un’occasione da cogliere al volo, ma che – al contempo – è anche piuttosto complicata da realizzare.
Partendo proprio dai premi, è decisamente il caso di dirvi che se oggi voleste provare a compilare una schedine per l’Eurojackpot avrete tempo solamente fino alle 19:30 prima di dover scendere a patti con il fatto che la prossima occasione utile per giocare si terrà solamente il prossimo martedì: per giocare, però, vi basterà andare in un qualsiasi punto scommessa, oppure anche sul sito di una delle tantissime agenzie di gioco operative sul nostro bel territorio!
Trovata la modalità che preferite – e sappiate che giocare online, ovviamente, è decisamente più comodo e rapido che dover uscire di casa per farlo fisicamente -, vi basterà cercare la schedina dell’Eurojackpot e seguire le regole per la compilazione che trovate segnate sopra: complessivamente vi serviranno sette numeri e solamente due euro per validare la vostra giocata e sperare di essere tra i vincitori!
QUANTO SI PUÒ VINCERE NELL’EUROJACKPOT: IL JACKPOT MILIONARIO E TUTTE LE ALTRE CATEGORIE IN PALIO
Detto questo, è il caso – adesso – di sciogliere il dubbio che moltissimi tra voi avranno: mettere a segno un sette (oppure, per meglio dire, un 5+2) nell’Eurojackpot questa sera vi farà vincere il jackpot dalla bellezza di 100mila euro tondi tondi; mentre se nessuno dovesse incassarlo, il prossimo martedì quel valore crescerà ulteriormente e si avvicinerà sempre di più a quel massimo da sempre fissato a 120mila euro!
D’altra parte, visto che centrare il sette dell’Eurojackpot è un’impresa piuttosto difficile, vale anche la pena ricordarvi che avrete ben altre dieci possibilità di vincere un premio: in questo caso i valori difficilmente sono milionari, ma d’altra parte è anche vero che le possibilità di riuscirci sono decisamente più alte; soprattutto se guardaste ai bottini minori tra quelli in palio, riservati a chi di numeri ne indovinerà un totale di 3!