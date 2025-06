Tocca cifre sempre più importanti il jackpot in palio nella giornata di oggi, che naturalmente è venerdì, precisamente il giorno 13 di giugno 2025, nel consueto concorso dell’Eurojackpot che in serata chiamerà a sé tutti quei giocatori che, nel corso delle ore pomeridiane e mattutine, hanno deciso di piazzare una scommessa, con la particolarità che in questo caso tra voi cercatori di fortuna ci saranno anche tantissime persone provenienti dagli altri 17 paesi europei coinvolti.

Lotto, Superenalotto, Eurojackpot, 10eLotto e Simbolotto/ I numeri vincenti di oggi, venerdì 13 giugno 2025

Nel caso in cui non lo sappiate, la vera e propria estrazione che chiuderà questo concorso dell’Eurojackpot si terrà allo scoccare delle ore 20 in punto, assieme ai sorteggi del Lotto, del 10eLotto e del Superenalotto (che sono ovviamente solo ed esclusivamente italiani); mentre i ritardatari dovranno obbligatoriamente compilare e validare le loro schedine entro, ed ovviamente non oltre, le ore 19:30 per evitare di restare esclusi dal sorteggio di oggi!

SUPERENALOTTO, EUROJACKPOT, SIMBOLOTTO, LOTTO E 10eLOTTO/ Numeri vincenti di oggi, Martedì 10 Giugno 2025

Peraltro, visto che l’abbiamo già nominato, prima di procedere all’attesa per l’estrazione serale, e ricordarvi che questo articolo serve proprio per permettere a voi, carissimi lettori, di trovare in un unico comodissimo posto i numeri vincenti, vale anche sicuramente la pena precisare e specificare che oggi il jackpot in palio nell’Eurojackpot vale la bellezza di 31 milioni di euro; sempre accompagnato in serata da un totale incredibile di altri 11 possibili premi.

COME FUNZIONA L’EUROJACKPOT: TUTTE LE REGOLE PER VINCERE IL JACKPOT

Dato che il tempo a nostra disposizione è ancora parecchio prima di questa sera e del sorteggio potenzialmente milionario, sicuramente vale la pena ripassare brevemente le regole dell’Eurojackpot: se voleste provare a diventare ricchi, tutto ciò che vi servirà sarà, da un lato, 2 euro per pagare la vostra scommessa e, dall’altro lato, un totale di 7 numeri per compilare la consueta schedina che molto probabilmente conoscerete già benissimo!

EUROJACKPOT, I NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi, Martedì 10 Giugno 2025

Quei sette numeri, però, a differenza di tutti gli altri giochi, dovranno essere divisi in due differenti combinazioni: una cinquina che dovrà essere interamente compresa tra l’1 e il 50 e una secondaria coppia – assoluta unicità dell’Eurojackpot, tanto che questi si chiamano non a caso “Euronumeri” – che potrà arrivare fino al massimo al 12: il jackpot vi spetterà se avrete indovinato entrambe le combinazioni, ma per vincere qualcosa basteranno tre numeri indovinati!