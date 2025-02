DOPO IL COLPO GROSSO, RIPARTE IL MONTEPREMI DI EUROJACKPOT

La dea bendata si traveste da Cupido e vi fa innamorare di una bella vincita oggi a Eurojackpot? Probabilmente è ciò a cui state pensando in vista dell’appuntamento di stasera con i numeri vincenti del gioco che coinvolge ben 18 Paesi del Vecchio Continente. Migliaia di giocatori sono in questo momento accomunati dal desiderio di ottenere una bella vincita, così magari il regalo preparato per la vostra dolce metà si rivela solo un anticipo…

Ma parliamo di premi il cui importo potrebbe spingervi a fare molti più regali, anche ad altre persone, oltre che a voi stessi. Basti pensare a cos’è successo in occasione della precedente estrazione, visto che ha scosso il contatore, facendolo ripartire da 10 milioni di euro. Questo vuol dire solo una cosa: qualcuno ha centrato tutta la combinazione vincente. Infatti, il 5+2 tanto ambito, agognato e sognato è stato realizzato in Germania, dove sono stati vinti poco meno di 88 milioni di euro. Un bottino incredibile, ma non l’unico premio rilevante del precedente concorso.

QUOTE E ULTIME VINCITE DI EUROJACKPOT

Prima di scoprire le quote di martedì di Eurojackpot, vi ricordiamo che il montepremi riparte da 10 milioni di euro, perché le regole di questo gioco prevedono che quando qualcuno riesce a centrare il 5+2, allora si riparte dalla soglia base, che è appunto quella sopracitata. Parliamo, comunque, di una somma che fa gola a tutti i giocatori, perché è in grado di stravolgere non solo la vostra esistenza, ma pure quella dei vostri cari.

Di sicuro, in Italia c’è voglia di conquistare una vincita importante e, magari, di far meglio rispetto a quanto accaduto martedì, quando si è fatta distinguere tra le quote anche una schedina italiana, una giocata in un punto vendita Sisal di Roma, grazie alla quale il fortunato possessore ha ottenuto oltre 100mila euro con un 5+0, uno dei 12 realizzati nel concorso. All’estero sono stati poi vinti anche 716mila euro grazie al 5+1. Numeri incredibili, ma relativi solo alle vincite di 3 di 12 categorie in ballo, per cui vi invitiamo alla massima attenzione in vista dell’estrazione di oggi di Eurojackpot.

Eurojackpot n.14 del 14/02/2025

Combinazione vincente

–

Euronumeri

–