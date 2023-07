EUROJACKPOT: NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi, venerdì 14 luglio 2023

Anche oggi, lunedì 14 luglio, l’appuntamento è con l’Eurojackpot come ogni martedì e venerdì. Quali saranno oggi i numeri fortunati del concorso europeo, che mette in palio un maxi jackpot? Ricordiamo che il prestigioso montepremi va dai 10 ai 120 milioni: oggi sarà di 48, poiché qualche estrazione fa un fortunato ha indovinato il 5+2 che permette di vincere la maxi cifra. Infatti, quando tutti i numeri vengono indovinati, si azzera il jackpot e torna a 10 milioni. Per puntare al premio massimo, ossia 120 milioni, si dovranno scegliere 7 numeri, ossia 5+2 euronumeri.

Il concorso di questo martedì è il 56esimo del 2023 e l’estrazione avviene a Helsinki, in Finlandia, in diretta. Si potrà infatti seguire live ma qualora non si riuscisse è possibile comunque consultare il sito ufficiale del concorso o recarsi in ricevitoria o anche affidarsi al nostro articolo su IlSussidiario.net, dove vengono riportate tutte le statistiche del gioco Eurojackpot e i numeri vincenti che oggi permetteranno di vincere appunto 48 milioni.

ESTRAZIONE EUROJACKPOT DI OGGI, 14 LUGLIO 2023

Anche oggi, venerdì 14 luglio 2023, come ogni martedì e appunto venerdì l’appuntamento è con l’Eurojackpot. L’estrazione si terrà, come di consueto, alle 20.30. Si tratta di un gioco a premi che si tiene in ben 19 Paesi europei e che permette di vincere un jackpot variabile tra i 10 milioni e i 120 milioni di euro. In questo concorso numero 56, riuscirà qualcuno a portare a casa la maxi cifra che può arrivare appunto all’incredibile e astronomica somma di 120 milioni?

L’ultimo montepremi massimo è stato vinto qualche settimana fa, dunque il jackpot sta continuando a salire in attesa di un’altra maxi vittoria, che si centrerebbe indovinando i 5+2 numeri. Dunque, oggi il montepremi è di ben 48 milioni. Una somma importante che permettere di cambiare vita. L’obiettivo del gioco, ricordiamo, è di indovinare tutti e 7 (i 5+2) numeri estratti questa sera. Sono previsti però anche altri premi minori per chi ne indovina solamente una parte, partendo da 2 numeri in su. Giocare all’Eurojackpot è semplicissimo perché come abbiamo detto, vanno scelti 7 numeri, 5 compresi tra l’1 e il 50, più altri 2 Euronumeri compresi tra l’1 e il 12. Il costo è solamente di due euro.

ESTRAZIONE EUROJACKPOT: IN PALIO 48 MILIONI

Come abbiamo già detto, il jackpot dell’Eurojackpot, concorso europeo la cui estrazione si svolge in diretta, è variabile. Va infatti dai 10 ai 120 milioni di euro. Ogni qual volta qualcuno indovinerà i 5 numeri +2 euronumeri, si tornerà proprio a 10 milioni. La maxi cifra è stata centrata qualche settimana fa, dunque settimana per settimana il montepremi sta salendo nuovamente e oggi è di 48 milioni. Nell’ultima estrazione, nessuno ha centrato la maxi vincita. Un fortunato ha però indovinato 5+1 numeri vincendo 1.196.830,20 € mentre due ne hanno indovinati 5 portando a casa 337.478,30 € ciascuno. Complessivamente, in questa estrazione di Eurojackpot sono stati assegnati 424.280 premi, per un totale di 7.636.632 € vinti.

EUROJACKPOT: NUMERI VINCENTI ESTRAZIONE DI OGGI, VENERDÌ 14 LUGLIO 2023

Combinazione vincente

50 – 2 – 31 – 12 – 4

Euronumeri

8 – 6

(I numeri vincenti di Eurojackpot sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato www.agenziadoganemonopoli.gov.it, si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti del concorso, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)











