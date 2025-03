Manca solamente l’Eurojackpot all’appello odierno di concorsi ed estrazioni che fino a questo momento ci ha accompagnato alla scoperta dei numeri vincenti di Lotto, 10eLotto, Superenalotto ed anche del Simbolotto, con il consueto jackpot milionario – che oggi vi ricordiamo valere la bellezza di 73 milioni di euro – che proprio nei prossimi minuti potrebbe fare la sua sempre attesissima comparsata nei nostri salotti rendendo decisamente felice (e ben più ricco!) un qualche fortunato tra voi carissimi lettori!

Visto che la serata si fa via via sempre più scura e la stanchezza sarà tanta dopo una lunga settimana lavorativa, noi vogliamo solamente augurarvi buona fortuna e farvi sapere che in questi momenti restiamo con le dita incrociate per tutti voi carissimi lettori; lasciandovi immediatamente ai numeri vincenti di oggi – ovviamente venerdì 14 marzo 2025 – dell’Eurojackpot!

EuroJackpot n.22 del 14/03/2025

Combinazione vincente

6 – 13 – 37 – 45 – 28

Euronumeri

10 – 5

È arrivato in questa giornata di venerdì 14 marzo 2025 il momento di dedicarci ad una nuovissima estrazione dell’Eurojackpot che allo scoccare delle ore 20:00 ci permetterà di scoprire la 22esima combinazione vincente di quest’anno che speriamo possa far vincere un qualche interessante – se non addirittura milionario, nel migliore dei casi – premio a qualcuno tra voi carissimi lettori: dei dodici possibili bottini dell’Eurojackpot, ovviamente il più interessante è rappresentato dal jackpot richiamato nel nome che funziona esattamente come quello del Superenalotto – ovvero che cresce fino ad azzerarsi quando qualcuno riesce ad aggiudicarselo – e che nel concorso di oggi vale la bellezza di 73 milioni di euro!

PREMI E REGOLE DELL’EUROJACKPOT: COME FUNZIONA IL CONCORSO EUROPEO CON IL JACKPOT MILIONARIO

Un premio – insomma – ambitissimo, ma senza dimenticare o ignorare mai che al contempo anche le altre possibilità offerte dall’Eurojackpot si rivelano in tantissimi casi decisamente interessanti: a dimostrarcelo è l’ultima estrazione che si è tenuta nella giornata di martedì 11 marzo 2025 e che ha visto uscire due interessantissimi premi dal valore di oltre 867mila euro, accompagnati da altri otto che hanno superato i 122mila; mentre a tutti gli altri numerosissimi vincitori sono state assegnate cifre che oscillavano tra i 6mila e 200 euro (con la terza categoria di premi disponibile) e i 10,90 per la stra grande maggioranza dei vincitori che hanno indovinato solamente tre dei sette numeri vincenti!

Abbiamo appena citato sette numeri vincenti per l’Eurojackpot, ma in realtà avremmo dovuto parlarvi di 5+2 dato che questo è l’unico tra i tantissimi giochi quotidianamente protagonisti di estrazioni e sorteggi che si basa su due differenti combinazioni: da un lato c’è una cinquina di numeri che possono arrivare fino ad un massimo di 50 e dall’altro ce ne sono altri due (chiamati evocativamente ‘euronumeri’) che arrivano esclusivamente fino al 12 e rendono unico questo concorso; con le combinazioni da 2+1, 1+2 e 3+0 che rappresentano le minime utili per vincere un premio!