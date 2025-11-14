Estrazione Eurojackpot dei numeri vincenti di venerdì 14 novembre 2025: quanto vale il jackpot, quali sono le regole per giocare e i premi in palio

IL BOTTINO IN PALIO STASERA CON EUROJACKPOT

Continua a crescere il montepremi di Eurojackpot, che torna per l’estrazione di oggi assegnando alla dea bendata il compito di provare ad assegnare ben 18 milioni di euro. Ma la fortuna non può far tutto da sola, molto dipende anche da voi, che avete invece il compito di elaborare la schedina giusta per attuare la sua attenzione.

SUPERENALOTTO, LOTTO, EUROJACKPOT, SIMBOLOTTO, 10eLOTTO/ Numeri vincenti oggi, Martedì 11 Novembre 2025

Avete tre step da seguire per partecipare al concorso, a partire dalla compilazione della schedina: formulate una combinazione di 5 numeri tra 1 e 50 compresi e 2 Euronumeri tra 1 e 12 anche loro compresi, oppure affidatevi al Quick Pick, lasciando che il terminale generi la combinazione in modo casuale; potete anche valutare di ripetere la stessa giocata per più concorsi consecutivi (in abbonamento) e con quale frequenza.

EUROJACKPOT, I NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi, Martedì 11 Novembre 2025

Infine, dovete convalidare la schedina, in ricevitoria o online, al costo di due euro. Come si suol dire, a questo punto il gioco è fatto: non dovete fare altro che aspettare l’estrazione dei numeri vincenti per capire se avete centrato la combinazione e come, cioè se totalmente o parzialmente. Nel primo caso, tutto il bottino sarà vostro…

LE PRIME VINCITE DELLA SETTIMANA

Nell’ultima estrazione di Eurojackpot, quella di martedì, la dea bendata ha avuto un gran bel turno di lavoro, visto che sono stati assegnati in totale 431.160 premi, per una somma complessiva distribuita di quasi 8 milioni di euro, nonostante nessuno sia riuscito a centrare il 5+2 e a conquistare il Jackpot massimo.

SUPERENALOTTO, EUROJACKPOT, SIMBOLOTTO, LOTTO, 10eLOTTO/ Numeri vincenti oggi, Venerdì 7 Novembre 2025

La vincita più rilevante della serata è stata quella del “5+1”, realizzata in Spagna, dove un fortunato giocatore ha incassato poco meno di 1,3 milioni. Ottimi risultati anche nella categoria “5+0”, che ha visto quattro vincitori, tre in Germania e uno in Ungheria, ciascuno premiato con 174mila euro circa.

Scorrendo le fasce inferiori, scopriamo che la categoria “4+2” ha premiato 24 giocatori con 4.803,80 euro a testa, mentre i 339 vincitori del “4+1” hanno ottenuto 425,10 euro ciascuno. Ma sono ben 12 le categorie di vincita, quindi il bollettino con le relative quote è ben più ricco di informazioni di quello che potreste pensare, visto che si arriva al “2+1” da 10 euro.

EuroJackpot n. 92 del 14/11/2025

Combinazione vincente

–

Euronumeri

–