Eurojackpot, estrazione dei numeri vincenti di venerdì 15 agosto 2025: quanto vale il jackpot, le regole per partecipare al concorso e tutti i premi

È solo soletto questa sera l’Eurojackpot, unico concorso – oltre agli immancabili Million Day quotidiani – a farci compagnia nella giornata e serata di Ferragosto con i numeri vincenti e i suoi ricercatissimi bottini potenzialmente milionari: in totale (anche se certamente lo saprete) i numeri estratti sono sette, ripartiti in due differenti combinazioni da 5 e da 2 cifre l’una, con un totale di 11 diversi premi associati!

Tra questi ultimi è quasi superfluo che vi ricordiamo che il più interessante è il jackpot dall’incredibile valore di 18 milioni di euro, associato – naturalmente – all’intera combinazione indovinata; mentre visto che il tempo stringe e il weekend lungo vi attende, eccovi tutti i numeri vincenti di oggi dell’Eurojackpot: buona fortuna!

EuroJackpot n.66 del 15/08/2025

Combinazione vincente

11 – 33 – 43 – 20 – 5

Euronumeri

12 – 6

Nonostante alcuni dei paesi coinvolti – tra i quali, naturalmente, la nostra bella Italia – siano nel pieno di una delle più attese giornate festive dell’anno, sinonimo dell’estate che arriva al suo culmine, anche in questo Ferragosto potremo partecipare all’estrazione dell’Eurojackpot, il concorso europeo che (in un certo senso) imita il nostro Superenalotto copiandogli il jackpot milionario, ma rendendolo – purtroppo – ancora più difficile da vincere.

Partendo proprio da questo aspetto, è utile ricordare – specie a chi non lo sapesse – che il jackpot dell’Eurojackpot funziona esattamente come quello superenalottifero: partendo da una base di 10 milioni di euro, infatti, crescerà con il passare dei sorteggi, a patto che nessuno sia riuscito a portarselo a casa; e mentre qui il limite massimo (che non c’è nel Superenalotto) è fissato a 120 milioni, oggi il suo valore è arrivato fino a 18 milioni di euro con l’ultima vincita che risale allo scorso venerdì!

QUALI E QUANTI SONO I PREMI IN PALIO NELL’EUROJACKPOT: TUTTI I BOTTINI OLTRE AL JACKPOT MILIONARIO

Ovviamente per essere i fortunati vincitori del jackpot dell’Eurojackpot dovrete necessariamente indovinare l’intera combinazione da 5+2 (tra la cinquina classica e la coppia di Euronumeri) numeri vincenti che potremo scoprire tutti assieme tra queste righe pochi minuti dopo le ore 20:00 di questa sera; mentre come in tutti gli altri concorsi simili ai quali siamo abituati a partecipare, in palio ci sono tantissimi altri (più o meno interessanti) premi!

Per farvi qualche esempio possiamo dare un’occhiata rapida all’estrazione dell’Eurojackpot che si è tenuta martedì scorso e che ha donato complessivamente – tra tutti e 18 i paesi partecipanti – ben 14,6 milioni di euro: i bottini più alti sono spettati a chi ha indovinato un totale di sei numeri ripartiti tra 5 classici e un euronumero (ovvero la combinazione da 5+1) con un valore di quasi 629mila euro; mentre tra bottini da 141mila (5+0), 6mila (4+2) e 374 (4+1), si scende fino a un minimo di 11 euro con la più piccola delle combinazioni possibili, quella da 2+1 numeri indovinati!