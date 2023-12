Eurojackpot/ Estrazione di oggi, venerdì 15 dicembre 2023: i numeri vincenti

EUROJACKPOT: LA CACCIA AL JACKPOT DELL’ESTRAZIONE DI OGGI, 15 DICEMBRE 2023

Come ogni venerdì e martedì della settimana, questa sera torna l’ormai abituale appuntamento con l’estrazione dell’Eurojackpot, il gioco che mette in palio un incredibile montepremi che varia di estrazione in estrazioni, da un minimo di 10 ad un massimo di 120 milioni di euro! Il concorso, inoltre, si tiene in ben 19 paesi europei e l’estrazione viene fatta in diretta ad Helsinki, con la possibilità di assistervi anche di persona.

Il jackpot dell’Eurojackpot varia in base al fatto che nell’estrazione precedente sia stata o meno indovinata la sequenza da 5+2 di numeri vincenti, aumentando o tornando a 10 milioni di caso di vincita. Martedì nessun giocatore è riuscito ad indovinare tutti e 7 i numeri fortunati, ed oggi il jackpot vale ben 59 milioni di euro. Per partecipare all’estrazione e provare a portarsi a casa un qualche ricco premio dell’Eurojackpot, basterà recarsi in una ricevitoria Sisal o sul sito del gioco, indicando nell’apposita schedina 5 numeri compresi tra l’1 e il 50, più 2 ulteriori Euronumeri tra l’1 e il 12, al costo di appena 2 euro a scommessa.

EUROJACKPOT: PREMI IN PALIO ED ULTIME VITTORIE

Se giocare all’Eurojackpot, insomma, è veramente facilissimo, lo è anche portarsi a casa un qualche ricco premio! Infatti, oltre al jackpot per coloro che indovineranno i 5+2 numeri vincenti, vi sono altre 11 categorie di vincita per tutti coloro che riusciranno ad indovinare solamente una parte della sequenza vincente. Il premio minore spetta a coloro che riusciranno ad indovinare 2+1 tra i numeri vincenti.

L’entità del premio che si andrà, eventualmente, a vincere nell’Eurojackpot, invece, dipende dalla quantità totale di giocatori, in tutti e 19 i paesi europei, che avranno indovinato gli stessi numeri, in modo proporzionale alle restanti vincite. Tuttavia, per farci un’idea più precisa sui possibili premi in palio, possiamo recuperare rapidamente le quote dell’ultimo concorso, ovvero quello che si è tenuto martedì 12 dicembre. In quell’occasione, come anticipato, nessuno aveva indovinato tutti e 7 i numeri vincenti dell’Eurojackpot, ma comunque 3 giocatori sono riusciti ad indovinare la sequenza da 5+1, portandosi a casa 421.049 euro l’uno. Ottimo anche il premio da “5+0”, vinto da 2 giocatori dal valore di 356.178 euro. Il premio minore, invece, con i punti da “2+1” valeva 11,30 euro, ed è stato vinto da più di 200mila persone.

EUROJACKPOT: NUMERI VINCENTI ESTRAZIONE DI OGGI, VENERDÌ 15 DICEMBRE 2023

Combinazione vincente

Euronumeri

(I numeri vincenti di Eurojackpot sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato www.agenziadoganemonopoli.gov.it, si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti del concorso, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)











