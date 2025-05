È tornato – fortunatamente – a crescere il jackpot dell’Eurojackpot, che proprio nella serata di questo venerdì 16 maggio 2025 tornerà ad essere protagonista delle nostre vite con i suoi sempre ricercatissimi numeri vincenti, grazie ai quali potreste entrare di diritto tra i milionari europei, aggiudicandovi un bottino che ogni settimana migliaia e migliaia di giocatori cercano di portarsi a casa: la particolarità (o meglio, una delle tante!) dell’Eurojackpot è che, a differenza di tutti gli altri giochi ai quali siamo abituati – come il poker lottifero che ci attende nella serata di oggi –, assieme a noi italiani ci saranno anche altri cercatori di fortuna provenienti da ben 17 differenti Paesi europei, tra la fortunatissima Germania, la Spagna, l’Olanda – che ospita l’estrazione – e i Paesi Baltici.

TUTTI I PREMI IN PALIO NELL’EUROJACKPOT: DAL JACKPOT AI BOTTINI MINORI, QUANTO SI VINCE?

Dato che i novizi tra voi saranno sicuramente incuriositi dal sapere il valore di quel jackpot che abbiamo citato solamente pochissime righe fa, ci teniamo a mettere in chiaro fin da subito che oggi, grazie all’Eurojackpot, potreste portarvi a casa ben 19 milioni di euro, che sono solamente poco più del minimo possibile, ma al contempo anche decisamente utili per cambiarvi completamente la vita: in generale, funziona come il corrispettivo del Superenalotto e, se questa sera nessuno dovesse vincerlo, crescerà leggermente, fino a quando non arriverà ai 120 milioni di euro che resteranno in palio fino a quando non verranno incassati da qualcuno!

Oltre al jackpot milionario, però, l’Eurojackpot vanta anche la bellezza di altri 11 differenti possibili premi, pensati per rendere vincitore chiunque riesca a indovinare almeno un tris di numeri tra quelli estratti: i valori cambiano di volta in volta e in base alla combinazione centrata e, per esempio, martedì scorso con i 5 numeri classici sono stati vinti 156 mila euro, scesi a 4 mila con 4 numeri classici e i 2 euronumeri, e poi a scalare fino ai (quasi) 10 euro vinti da chi ha indovinato la combinazione da 2+1.