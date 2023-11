EUROJACKPOT, I NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi, venerdì 17 novembre 2023

Come accade ogni venerdì, anche oggi l’appuntamento è con l’Eurojackpot. Il jackpot oscilla tra i 10 ai 120 milioni e quest’oggi sarà di 36 milioni di euro. Ogni qualvolta qualcuno indovinerà i 5+2 numeri, tornerà a 10: visto che questo non accade ormai da un po’, oggi è di 36 milioni e continuerà a crescere fino a quando non raggiungerà i 120 milioni o fino a quando qualcuno non indovinerà i 7 numeri.

Per giocare al concorso dell'Eurojackpot, i 5 numeri vanno scelti dall'1 al 50 mentre i 2 euronumeri dall'1 al 12. Si potranno poi controllare sul sito web o in ricevitoria: qualora infatti la giocata sia stata avanzata fisicamente, bisogna ricordare la schedina cartacea per controllare i numeri.

EUROJACKPOT: COME FUNZIONA IL CONCORSO EUROPEO?

Nuova estrazione dell’Eurojackpot. Come accade due volte a settimana, il martedì e il venerdì, l’appuntamento è con i fortunato gioco europeo che offre un maxi montepremi a chiunque sceglierà di giocare per sfidare la sorte. Il jackpot a disposizione dei giocatori europei è infatti astronomico ma variabile: parte infatti da 10 milioni fino a 120. Come funziona il gioco? Si parte da una base di 10 milioni e va a salire estrazione dopo estrazione, se nessuno indovinerà i 5+2 numeri.

Quando invece questo accadrà, il montepremi tornerà alla base. Il jackpot può arrivare fino ad un massimo di 120 milioni: per raggiungere questa cifra, infatti, è essenziale che nelle estrazioni precedenti nessuno abbia indovinato il massimo dei numeri. Il jackpot del concorso, dunque, varia in base alle estrazioni precedenti ma comunque, in qualsiasi giorno, è super interessante.

EUROJACKPOT: COME GIOCARE E COME VINCERE

All'Eurojackpot si può giocare due volte a settimana, il martedì e il venerdì. Ricordiamo che per giocare basta scegliere 5 numeri compresi tra l'1 e il 50 + 2 euronumeri che vanno scelti dall'1 al 12. Dunque, in totale si avanza una giocata con 5+2 numeri. Il concorso offre premi importantissimi, ma centrare la massima vittoria non è affatto semplice. Oggi il montepremi è di 36 milioni perché nell'ultima estrazione nessuno ha indovinato il i 5+2 numeri. Solo un giocatore ha centrato la vittoria da 5+1 ottenendo 1.094.402,10 €. In 2 hanno invece indovinato 5 numeri, vincendo 308.595,90 € ciascuno. 17 giocatori hanno invece ottenuto 5.988,50 € ciascuno indovinando 4+2 numeri. In totale in questa estrazione di Eurojackpot sono stati assegnati 390.551 premi, per un totale di 6.976.263 € vinti.

EuroJackpot n.92 del 17/11/2023

Combinazione vincente

14 – 28 – 4 – 20 – 15

Euronumeri

9 – 7

(I numeri vincenti di Eurojackpot sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato www.agenziadoganemonopoli.gov.it, si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti del concorso, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)











