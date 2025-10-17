Eurojackpot estrazione numeri vincenti di venerdì 17 ottobre 2025: quanto vale il jackpot, quali sono le regole per giocare e i premi in palio

Si è aperta ufficialmente la corsa di tutti voi potenziali vincitori dell’Eurojackpot con la Dea Bendata che è pronta ad accogliervi sulla linea dell’arrivo con quell’incredibile jackpot da 68 milioni di euro che finirà direttamente nelle vostre tasche se aveste indovinato tutti i suoi numerini vincenti di oggi! Un’occasione veramente importante e per la quale vi invitiamo sempre ad avere la massima attenzione e prudenza per evitare di farvela sfuggire dalle mani, controllando con cura – ovviamente qua sotto – tutti i numeri vincenti di oggi dell’Eurojackpot!

EuroJackpot n.84 del 17/10/2025

Combinazione vincente

21 – 46 -35 -34 – 18

Euronumeri

2 – 3

RIPARTE LA SFIDA CONTINENTALE

Siete pronti per prendere parte a un nuovissimo appuntamento entusiasmante con l’Eurojackpot? Speriamo, carissimi lettori, che la vostra risposta sia affermativa perché si sta riducendo sempre di più il tempo a vostra disposizione per poter partecipare all’estrazione che si terrà in questa serata di venerdì 17 ottobre 2025, prima di una pausa che – purtroppo – durerà per ben quattro giorni.

Il tempo che vi resta, però, potete sfruttarlo per provare a essere scelti tra i vincitori nelle grazie della Dea Bendata della fortuna, con l’estrazione dell’Eurojackpot, piazzando al più presto la vostra giocata; ma occhio perché dovrete vedervela con tantissimi altri “avversari” provenienti da mezza Europa e non solo dal nostro bel paese!

Nulla di cui preoccuparsi, cari lettori, perché in ogni caso – indipendentemente dal numero di giocatori – le vostre opportunità di vincere all’Eurojackpot restano le stesse di quelle di tutti gli altri partecipanti e l’unica cosa che può “salvarvi” e rendervi milionari è quella botta di fortuna che tutti voi sicuramente starete cercando!

PREMI, JACKPOT E VINCITE DELL’EUROJACKPOT: ECCO COSA ASPETTARVI DAL CONCORSO DI OGGI

Visto che ormai l’abbiamo già nominato troppe volte, possiamo (e, ormai, dobbiamo!) dirvi che quel jackpot ambitissimo oggi è arrivato a toccare il valore di ben 68 milioni di euro, superando quella sogli psicologica della metà del suo viaggio verso la vetta massima!

D’altra parte sono sempre piuttosto interessanti le opportunità riservate a chi si piazza appena sotto i vertici della classifica dei vincitori dell’Eurojackpot: martedì scorso, infatti, abbiamo visto uscire ben due premi superiori ai 100mila euro – il primo da addirittura 286mila e il secondo da 138mila -, uno superiore ai 5mila e altri tre che hanno superato il 100!