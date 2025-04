Una sfida internazionale, un montepremi incredibile: è questo e molto altro Eurojackpot, protagonista oggi, venerdì 18 aprile 2025, di una nuova estrazione. Infatti, in palio ci sono ben 65 milioni di euro, ma a contendersi questo bottino non siete soli, perché i Paesi che partecipano a tale concorso sono ben 19. Di sicuro, in Italia c’è voglia di riscatto dopo le ultime estrazioni. La dea bendata ha fatto il giro della penisola, ma con i premi minori. Il premio più alto ottenuto con una schedina giocata in Italia è stato di 303 euro circa, corrispondente al 4+1.

Sono state ben 16 le giocate fortunate sulle 627 totali per questa categoria di vincita. Eppure, ci sono state delle vincite ben più importanti. Pensiamo ai 545mila euro vinti con il 5+1, centrato da tre schedine, ma appunto all’estero. E poi ci sono i poco meno di 132mila euro che invece sono stati ottenuti dai possessori delle 7 giocate fortunate per il 5+0. Dunque, nessuno è riuscito a indovinare tutti i numeri vincenti, eppure non sono mancate le vincite importanti con Eurojackpot.

EUROJACKPOT E LE STRADE PER LA FORTUNA

Per tentare la fortuna e convincere la Dea bendata a venire in Italia con i premi più ambiti, bisogna in primis tentare la fortuna. A tal proposito, vi ricordiamo che è molto semplice la modalità di gioco, in quanto compilare la schedina non è affatto complicato: basta scegliere 5 numeri e 2 Euronumeri, nel primo caso tra 1 e 50, nell’altro tra 1 e 12, ma se siete a corto di ispirazione, potete anche chiedere una combinazione casuale.

Se poi non avete voglia di rifare di nuovo la giocata per l’estrazione successiva, potete ripeterla giocando in abbonamento, ma potete scegliere tra un minimo di 2 estrazioni consecutive a un massimo di 10. Fatte queste precisazioni, non resta poi che procedere con la convalida della giocata. A disposizione avete varie opzioni: ci sono i siti abilitati per le giocate online, ma in alternativa c’è l’applicazione ufficiale del gioco. Può cambiare la strada che scegliete per giocare, ma non cambia l’importo, che resta sempre lo stesso.

