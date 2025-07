Eurojackpot, estrazione dei numeri vincenti di venerdì 18 luglio 2025: quanto vale il jackpot, le regole per partecipare al concorso e tutti i premi

Ritoccano le ore 20:00 e dato che il viaggio nelle 11 ruote del Lotto è ancora in corso, possiamo dedicare un attimino la nostra attenzione ai numeri vincenti di oggi dell’Eurojackpot, pronti – si spera – a rendere milionario qualcuno tra i tantissimi giocatori che hanno piazzato la loro scommessa nel corso delle ultime ore; oppure – per chi sarà comunque fortunato, ma un pochino meno – anche solamente un po’ più ricco!

Il nostro augurio per tutti voi carissimi lettori è che riusciate a vincere il jackpot dall’incredibile valore di 85 milioni di euro, ma in ogni caso vi ricordiamo che se rimaneste delusi dalla vostra giocata tentare nuovamente la fortuna il prossimo martedì; ma prima di darvi già per vinti: eccovi tutti i numeri vincenti di oggi dell’Eurojackpot!

EuroJackpot n.58 del 18/07/2025

Combinazione vincente

39 – 25 – 21 – 12 – 10

Euronumeri

4 – 2

È venerdì ed è nuovamente tempo di giocare all’Eurojackpot, tenendo ben incrociate le dita nella speranza che questa serata di venerdì 18 luglio 2025 si possa rivelare fortunata al punto da permettere a qualcuno tra voi carissimi lettori di azzerare ancora una volta quest’anno quel milionario jackpot portandovelo finalmente a casa e mettendo una volta per tutte da parte le preoccupazioni economiche che – purtroppo – colpiscono tutti noi quasi quotidianamente.

Per provare a vincere il jackpot, ovviamente, la cosa più importante che dovrete fare – nonché di fatto l’unica, oltre a sperare – è naturalmente piazzare la vostra scommessa valida per l’estrazione dell’Eurojackpot: la schedina la troverete in qualsiasi punto scommessa più o meno famoso – sia fisico che digitale, ben più comodo per evitare di uscire con il caldo – e dovrete solamente compilarla con un totale di sette numeri che credete possano essere fortunati.

Importante sarà – e si tratta dell’unica particolarità dell’Eurojackpot che lo distingue dagli altri concorsi a premio – dividere quei sette numeri in due differenti combinazioni: la prima composta da 5 numeri, tutti compresi tra l’uno e il cinquanta; mentre la seconda dovrà contenere i due rimanenti, fino a un massimo che in questo caso non potrà superare il 12, partendo – ovviamente – dall’uno!

TUTTI I PREMI IN PALIO NELL’EUROJACKPOT: QUANTO VALE OGGI IL JACKPOT MILIONARIO?

Se tutti e sette i vostri numeri fortunati corrispondessero a quelli che questa sera verranno sorteggiati dalla Dea Bendata ed eletti a vincenti dell’Eurojackpot, allora nulla vi separerà da quel già citato jackpot milionario: il suo funzionamento è identico a quello del Superenalotto – crescendo di serata in serata man mano che non viene vinto e tornando a 10 milioni dopo una vincita – e visto che da tempo nessuno se lo porta a casa, oggi vale ben 85 milioni di euro!

Sempre sul modello di tutti gli altri concorsi simili all’Eurojackpot, però, non mancheranno neppure tantissimi altri bottini che premieranno i giocatori un pochino meno fortunati e che saranno riusciti a centrare solo una parte dei numeri vincenti: in totale sono undici e coprono tutte le combinazioni superiori ai 3 numeri indovinati, queste ultime incluse in ogni loro declinazione.