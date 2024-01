EUROJACKPOT, I NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi, venerdì 19 gennaio 2024

Come giocare all’Eurojackpot? Per farlo si devono scegliere 5 numeri compresi tra 1 e 50 e 2 Euronumeri compresi tra 1 e 12. In alternativa è possibile richiedere una combinazione casuale. C’è inoltre la possibilità di giocare in abbonamento e ripetere la stessa giocata per un numero di concorsi consecutivi, da 2 a 10. Per giocare, invece, è possibile recarsi in ricevitoria o farlo sul sito dell’Eurojackpot. L’estrazione avviene due volte a settimana, il martedì e il venerdì, a Helsinki. Per i partecipanti è possibile seguire live il concorso per scoprire se si rientri tra i fortunati vincitori.

EUROJACKPOT: UNA NUOVA ESTRAZIONE IN QUESTO VENERDÌ

Un nuovo appuntamento in questa giornata con l’Eurojackpot, gioco che permette di tentare la fortuna a tutti i giocatori europei. Il concorso è destinato a 18 Paesi dell’UE e tutti, ogni martedì e venerdì, potranno puntare sui propri numeri preferiti per provare a vincere una maxi somma, che varia da 10 a 120 milioni. Il concorso vede infatti un montepremi variabile che cambia da estrazione a estrazione: in base alla vittoria del concorso precedente, questo potrà essere più o meno alto.

Infatti ogni volta che qualcuno indovinerà i 5 numeri + i 2 euronumeri, il montepremi tornerà a 10 milioni, come è accaduto proprio oggi. Se invece nessuno centrerà la maxi vittoria, questo continuerà a salire fino a raggiungere la cifra massima di 120 milioni di euro. Fino all’estrazione di martedì il jackpot era proprio di 120 milioni ma adesso è tornato a 10 milioni: questo perché è avvenuta la maxi vittoria da sogno.

EUROJACKPOT, COS’È SUCCESSO NELL’ULTIMA ESTRAZIONE

Prima di scoprire i numeri vincenti dell’Eurojackpot dell’estrazione di oggi, andiamo a vedere cos’è accaduto martedì scorso. Oggi il jackpot del concorso europeo è di 10 milioni: questo perché nell’ultima estrazione, un fortunato ha vinto il montepremi in palio, che era quello massimo da 120 milioni. Nell’estrazione numero 5 del 2023, quella di martedì scorso, è stato centrato infatti il 5+2 che mancava ormai da due mesi: un giocatore ha potuto così portare a casa 120 milioni. 9 vittorie, invece, da 5+1: questi hanno ottenuto ben 2.398.356,60 € ciascuno. 15 giocatori hanno indovinato i 5 numeri e ottenuto ciascuno 124.104,50 €. Per quanto riguarda i punti 4+2 sono 90 le vittorie che hanno permesso di portare a casa 3.411,80 € ciascuno. In totale in questa estrazione di Eurojackpot sono stati assegnati 1.302.056 premi, per un totale di 159.334.671 € vinti

EUROJACKPOT: NUMERI VINCENTI ESTRAZIONE DI OGGI, VENERDÌ 19 GENNAIO 2024

Combinazione vincente

33 – 10 – 12 – 18 – 47

–

Euronumeri

7 – 10

(I numeri vincenti di Eurojackpot sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato www.agenziadoganemonopoli.gov.it, si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti del concorso, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)











