Eurojackpot estrazione dei numeri vincenti di venerdì 19 settembre 2025: quanto vale il jackpot, quali sono le regole per giocare e i premi in palio

Siete migliaia voi giocatori richiamati proprio in questo momento all’appello dall’Eurojackpot per scoprire se la combinazione che avete inserito nella vostra schedina corrisponde a quella effettivamente estratta dalla Dea Bendata con l’obbiettivo ultimo di sapere – ovviamente – se siete riusciti ad aggiudicarvi uno dei tantissimi premi in palio in questo amatissimo concorso europeo!

Lotto, Superenalotto, Eurojackpot, Simbolotto e 10eLotto/ Estrazione numeri vincenti oggi, 19 settembre 2025

Oltre al jackpot che oggi ha raggiunto il valore di ben 120 milioni di euro, vi ricordiamo che in palio ci sono altri 11 possibili premi, per il più piccolo dei quali vi basteranno appena 3 numeri; ma basta indugi ed eccovi tutti i numeri vincenti di oggi dell’Eurojackpot!

EuroJackpot n.76 del 19/09/2025

Combinazione vincente

37 – 46 – 40 – 9 – 41

SUPERENALOTTO, EUROJACKPOT, SIMBOLOTTO, LOTTO, 10eLOTTO/ Numeri vincenti oggi, Martedì 16 Settembre 2025

Euronumeri

1 – 12

NUOVA COMBINAZIONE E NUOVI PREMI CON EUROJACKPOT

Ce l’ha fatta arrivare – proprio oggi, venerdì 19 settembre 2025 – al suo massimo possibile il premio milionario in palio nel concorso dell’Eurojackpot, in attesa che qualcuno per l’ennesima volta quest’anno riesca nuovamente ad azzerarlo garantendosi la possibilità unica di dirsi (dopo tante speranze e attese) a tutti gli effetti milionario; fermo restando che naturalmente sarà importante innanzitutto indovinare l’intera combinazione di numeri che la Dea Bendata estrarrà e sceglierà come vincenti questa sera!

EUROJACKPOT, I NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi, Martedì 16 Settembre 2025

L’estrazione è – come sempre – fissata per le ore 20 in punto con l’Eurojackpot che si unirà al viaggio odierno dei nostrani concorsi lottiferi, richiamando all’appello non solo voi giocatori italiani (come, appunto, accade quando si parla del Lotto o dei suoi compari, il 10eLotto e il Superenalotto) ma anche quelli provenienti dagli altri 17 paesi coinvolti in questo concorso; mentre per scoprire i numeri vi basterà tenere un occhio su questo articolo che aggiorneremo con l’odierna combinazione non appena si concluderà il viaggio tra ruote e numeri!

QUANTO VALE OGGI IL JACKPOT DELL’EUROJACKPOT: COME FUNZIONA IL PREMIO MILIONARIO

Visto che l’abbiamo nominato e vi abbiamo tenuti con il fiato sospeso, nell’attesa dell’estrazione di questa sera possiamo (e dobbiamo!) dirvi che in questo venerdì 19 settembre 2025 il jackpot in palio nell’Eurojackpot è arrivato a valere la bellezza di 120 milioni di euro tondi: si tratta – lo dicevamo già prima – della cifra massima che questo concorso europeo può raggiungere, fino ad ora assegnata solamente una volta nel corso di quest’anno.

Ovvia la domanda che molti si staranno facendo su quello che accadrà d’ora in poi al jackpot dell’Eurojackpot: ovviamente nel caso in cui venisse vinto questa sera tornerà al suo minimo possibile – fissato a 10 milioni di euro – per poi continuare a crescere nei prossimo concorsi; mentre se nessuno dovesse riuscire ad accaparrarselo, continuerà “segretamente” a crescere con l’obbiettivo di rendere più ricco il secondo bottino tra quelli in palio, ovvero quello riservato a chi indovina i 5+1 numeri vincenti!