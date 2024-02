EUROJACKPOT, NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi, venerdì 2 febbraio 2024

ESTRAZIONE EUROJACKPOT: L’ESITO DI OGGI

È finita l’attesa per i numeri vincenti dell’estrazione di oggi dell’Eurojackpot, con il 10° concorso dell’anno, che si è svolta questo venerdì 2 febbraio 2024. La prima del nuovo mese sarà fortunata? È difficile dirlo, anche perché il massimo premio è stato assegnato soltanto pochi giorni fa. Adesso però il jackpot è nuovamente elevato, per cui in molti nei diversi Paesi che partecipano al concorso stanno tentando la sorte. L’attenzione è rivolta ovviamente ad Helsinki, in Finlandia, dove avviene in diretta il sorteggio: è possibile seguirlo live per controllare immediatamente se la propria giocata è quella giusta oppure rivolgersi ad altri strumenti. In questa pagina a cura della redazione de IlSussidiario.net ad esempio troverete subito l’esito.

C’è già però chi sogna in grande e si sta domandando come è possibile controllare una eventuale vincita. È bene sapere che ci sono numerose possibilità. Il più semplice è quello che prevede l’utilizzo del portale dell’Eurojackpot, che ha un sistema di “verifica vincite” automatizzato in cui è sufficiente inserire il numero del concorso a cui si partecipa e il codice della ricevuta. Nella pagina predisposta ci sono anche le istruzioni utili a trovare subito le informazioni necessarie per riscuotere un premio. Dopo aver cliccato su “scopri se hai vinto”, non resterà che incrociare le dita! Un’altra possibilità è quella di rivolgersi alla propria ricevitoria di fiducia per avere un riscontro immediato e sicuro oppure collegarsi al sito dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Non dimenticare che, oltre al Jackpot che ammonta a 43 milioni di euro, ci sono anche tanti premi minori in palio.

EUROJACKPOT: IL MONTEPREMI SALE ANCORA

È arrivato il weekend e con esso anche la seconda estrazione della settimana dell’Eurojackpot, fissata per oggi, venerdì 2 febbraio 2024, per il concorso numero 10 dell’anno. Il montepremi sta continuano a salire e finalmente a raggiungere delle cifre piuttosto interessanti: adesso ammonta a 43 milioni di euro. Una somma che fa gola praticamente a chiunque. L’ultimo fortunato a vincere è stato circa quindici giorni fa, in Norvegia. Il premio in questione invece è da tempo che non si fa vedere nel nostro Paese, che incrocia le dita. Per partecipare, ricordiamo, è necessario comporre una schedina con cinque numeri compresi tra 1 e 50 e due Euronumeri compresi tra 1 e 12. In caso di completa corrispondenza, il gioco è fatto. Se dovessimo indovinare soltanto una parte di questi, ci sono dei premi minori altrettanto succulenti.

Prima di andare all’estrazione dell’Eurojackpot di oggi, andiamo a rivedere cosa è successo in quella di martedì scorso, 30 gennaio 2024. La combinazione vincente è stata 10 – 12 – 15 – 46 – 48 con Euronumeri 9 e 11. Non c’è stato, come anticipato, il “6”, ma in compenso è stato centrato un “5+1” da 1.267.671,30 euro in Finlandia. Da segnalare anche due “5+0” da 357.453,80 euro l’uno, realizzati in Germania e Polonia. In totale sono stati assegnati 404.597 premi, per un totale di 8.073.266 euro vinti. Un bottino piuttosto importante, abbastanza in linea con quello delle volte precedenti.

EUROJACKPOT: NUMERI VINCENTI ESTRAZIONE DI OGGI, VENERDI’ 2 FEBBRAIO 2024

Combinazione vincente

13, 17, 21, 30, 39

Euronumeri

8, 11

(I numeri vincenti di Eurojackpot sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato www.agenziadoganemonopoli.gov.it, si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti del concorso, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)











