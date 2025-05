Con un altro venerdì pronto a mettere la parola fine a questa ennesima (e certamente stancante) settimana lavorativo per molti tra voi carissimi lettori, torna ad allietarci con i suoi numeri vincenti e premi – tra i quali naturalmente il jackpot milionario – l’Eurojackpot che allo scoccare preciso delle ore 20:00 sarà protagonista del suo normale appuntamento nella sala estrattiva di Helsinki durante il quale potremo conoscere tutti e sette (oppure, per meglio dire, i 5+2) i numeri che compongono la combinazione vincente: centrandoli tutti, la promessa dell’Eurojackpot è quella di farvi vincere il già citato ambitissimo jackpot che proprio oggi è arrivato a valere 114 milioni di euro, vicinissimo al suo massimale!

Naturalmente – dato che il jackpot non è tornato a 10 milioni – nell’ultima estrazione dell’Eurojackpot dello scorso martedì 29 aprile nessun giocatore ha centrato i punti da 5+2, ma sono stati addirittura 11 quelli che ci sono arrivati vicinissimi mettendo a segno – sei di loro – 5+1 e – gli altri cinque – 5+0 punti, con premi che sono ammontanti rispettivamente a 394.405 e 266.911 euro; il tutto con un totale di oltre 859mila vincitori che si sono spartiti la bellezza di quasi 15,1 milioni di euro con le 11 (escludendo quella massima che era assente) possibili categorie di premi disponibili!

LE SEMPLICISSIME REGOLE DELL’EUROJACKPOT: COME FARE A GIOCARE PER VINCERE IL JACKPOT

A livello generale, se fosse la vostra prima volta con l’Eurojackpot ci teniamo a rassicurarvi sul fatto che giocare è veramente semplicissimo, soprattutto nel caso in cui siate soliti tentare la fortuna con gli altri famosissimi concorsi Sisal: come di consueto – infatti – vi basterà cercare l’apposita schedina in qualsiasi ricevitoria (o anche online, se vi fosse più comodo!) per poi compilarla con i 5+2 numeri citati più volte in questo articolo; il tutto fermo restando che sarà importante arrivare entro le ore 19:30 – oppure potrete già portarvi avanti per partecipare al concorso del prossimo martedì 6 maggio – e che dovrete anche (naturalmente) pagare la scommessa, con una spesa di appena 2 euro!