Estrazione Eurojackpot dei numeri vincenti di venerdì 20 giugno 2025: quanto vale il jackpot, le regole per partecipare al concorso e tutti i premi

Le ore 20 sono ormai passate da qualche minuto e con loro ci sono stati anche consegnati i numeri vincenti di oggi dell’Eurojackpot, protagonisti della solita estrazione che si tiene in quel di Helsinki e che coinvolge – oltre alla nostra bella Italia e a voi carissimi lettori e giocatori – ben 17 differenti paesi europei: l’appuntamento è unico per tutti, così come lo sono – ovviamente – i numeri vincenti che potremo scoprire tutti assieme tra pochissime righe!

Similmente, comuni saranno anche i premi corrispondenti alle varie combinazioni vincenti e se non sapeste come incassarli sappiate che vi basterà andare in una ricevitoria Sisal, all’Ufficio premi di Roma o in una filiale delle banca Intesa Sanpaolo; tutto, però, solo dopo aver controllato i numeri vincenti di oggi dell’Eurojackpot: eccoveli e buona fortuna!

EuroJackpot n.50 del 20/06/2025

Combinazione vincente

12 – 37 – 46 – 18 – 6

Euronumeri

9 – 7

Giunto ormai al suo 50esimo concorso annuale, proprio questa sera l’Eurojackpot metterà ancora una volta in palio il suo ricchissimo e desideratissimo jackpot milionario tornato proprio oggi – o meglio, lo scorso martedì dopo la consueta prima estrazione settimanale – al minimo possibile del suo valore dando il via a una nuova corsa che nelle prossime settimane potrebbe farlo arrivare a quei 120 milioni di euro che da tempo non fanno la loro apparizione in queste ricchissime serate.

Nel caso non fosse già abbastanza chiaro, vale la pena precisare e specificare che – di fatto – se il jackpot dell’Eurojackpot è tornato al suo minimo è perché proprio in occasione dell’estrazione di martedì 17 giugno 2025 (l’ultima prima di questa) un giocatore è riuscito ad aggiudicarselo, incassando la bellezza di poco più di 40,6 milioni di euro; mentre se vi chiedeste quale sia la nazionalità del vincitore è forse quasi superfluo – forse ironico – dirvi che era un vincitore tedesco, in assoluto i più fortunati nella lunga storia di questo concorso!

Insomma, se foste indecisi se giocare o meno all’Eurojackpot questa sera, sappiate che nel migliore dei casi (e le probabilità sono veramente poche, pari a una ogni quasi 140 milioni di giocare, ma non nulle!) vi aggiudicherete l’ottima cifra di 10 milioni di euro: il requisito è sempre lo stesso, ovvero quello di centrare tutti e sette i numeri vincenti; mentre come in ogni altro appuntamento simile a questo vincerete anche se di numeri ne indovinerete solamente 3!

L’ESTRAZIONE DELL’EUROJACKPOT: TUTTI GLI ULTIMI PREMI VINTI E IL JACKPOT DI OGGI

Visto che di jackpot ed Eurojackpot stiamo parlando, vale la pena ricordare che fino a questo momento nei 49 concorsi che si sono tenuti nel corso del 2025 in totale ne sono stati vinti addirittura otto contando anche quello dello scorso martedì: il più alto vinto era pari a quei 120 milioni che abbiamo già citato poche righe fa, incassato lo scorso venerdì 9 maggio; mentre il minore era di poco superiore a 10 milioni (esattamente 10 milioni e 8 mila euro) e risale al giorno di San Valentino, vinto immediatamente dopo il precedente da 87 milioni incassato l’11 febbraio.

Al di là del jackpot, resta comunque interessante notare che sempre lo scorso martedì tra i tantissimi vincitori (esattamente 532mila 749) in sei sono riusciti a vincere altrettanti bottini identici da poco meno di 246mila euro, con altri 14 fortunati che se ne sono portati a casa – quasi – 60mila l’uno; mentre l’ultimo interessante premio vinto nel nostro Bel Paese risale a venerdì 13 giugno con un valore di ben 293mila euro!