Dopo due appuntamenti a dir poco da urlo con l’Eurojackpot che la scorsa settimana – tra martedì 11 e venerdì 14 – ha assegnato non uno, ma bensì due jackpot milionari ad altrettanti giocatori particolarmente fortunati, possiamo dedicarci proprio oggi ad un nuovissimo concorso che segue a stretto giro quello che abbiamo già seguito assieme nella serata di martedì 18 febbraio, dandoci la possibilità di provare a mettere le mani su qualche interessantissimo bottino o – ovviamente – sul jackpot: partendo proprio da qui, visto che martedì era stato azzerato per poi rimanere intatto dopo un sorteggio in cui nessuno è riuscito ad aggiudicarselo, possiamo dirvi che oggi il bottino massimo in palio nell’Eurojackpot è tornato a valere 17 milioni di euro, facendo il suo primo passo verso l’obbiettivo finale dei 120 milioni!

GLI ULTIMI PREMI VINTI NELL’EUROJACKPOT: COME FARE PER CERCARE DI VINCERE IL JACKPOT MILIONARIO

Nonostante martedì non si sia visto uscire il jackpot dell’Eurojackpot, non sono naturalmente mancati, portando la bellezza di un totale di 7,7 milioni di euro nelle tasche di pochi più di 485mila giocatori: tra i più fortunati, si contano addirittura quattro vincitori di un premio dal valore nominale di oltre 477mila euro che hanno saputo indovinare le combinazioni da 5+1 e 5+0 punti; mentre al secondo (o terzo, a seconda di come la voglia vedere) posto del podio trovano spazio altri 21 fortunati titolari di un bottino – certamente inferiore, ma non per questo meno interessante – da 5mila e 410 euro per ognuno di loro!

Complessivamente, se voleste misurarvi con l’Eurojackpot vi ricordiamo che – pur essendo un concorso europeo – potrete procedere con la classiche modalità di persona in ricevitoria oppure online sui siti delle tante agenzie di scommesse, sempre scegliendo la vostra combinazione da 5+2 numeri fortunati da inserire dell’apposita schedina; mentre vi ricordiamo che volendo potrete anche piazzare in un colpo solo una doppia scommessa che includa al suo interno anche il Superenalotto, ovviamente fermo restando che dovrete pagare entrambe le puntate senza sconti e che potrete scegliere numeri diversi per l’uno e l’altro sorteggio.