Eurojackpot/ Estrazione di oggi, venerdì 21 luglio: i numeri vincenti (conc. n.58/2023)

ESTRAZIONE EUROJACKPOT DI OGGI 21 LUGLIO 2023: È CACCIA LA JACKPOT

Ultimi, emozionanti momenti di attesa prima che cominci la diretta dell’estrazione dei numeri vincenti dell’Eurojackpot di oggi, venerdì 21 luglio 2023! L’ora fatidica è fissata alle 20.30 italiane e c’è grande attesa per scoprire se la Dea Bendata elargirà premi anche nel nostro Paese. Già, perché come suggerisce il nome l’Eurojackpot coinvolge ben 19 Stati europei!

Si tratta di un gioco a premi con un jackpot variabile tra i 10 milioni e i 120 milioni di euro. Nel concorso di stasera, il 58esimo del 2023, la cifra in palio è pari a ben 67 milioni di euro, quindi siamo già oltre la metà del premio massimo! È da diverso tempo che i giocatori europei si sono lasciati sfuggire la combinazione 5+2 vincente, chissà che questa sera qualcuno, magari proprio in Italia, non riesca nell’incredibile impresa! Attenzione però a non perdere di vista i numerosissimi premi intermedi, che potrebbero essere offuscati dalla corsa al goloso jackpot. Per portare a casa delle vincite in denaro, infatti, vi basta azzeccare almeno 2 dei numeri fortunati. Tutto ciò che dovrete fare è puntare due euro e selezionare 5 numeri compresi tra 1 e 50, più altri 2 Euronumeri compresi tra 1 e 12.

ESTRAZIONE EUROJACKPOT: IN PALIO 67 MILIONI

Questa sera i giocatori dell’Eurojackpot si sfideranno per mettere le mani su una cifra davvero da capogiro: un jackpot da 67 milioni di euro! Mentre aspettiamo di capire che cosa ci riserverà l’estrazione di stasera, andiamo a vedere che cos’è successo durante il concorso di martedì 18 luglio, così da capire bene che cosa potete vincere tra poche ore. Martedì ben 2 giocatori hanno azzeccato la combinazione “5+1” portando a casa 683.091 euro a testa. Sono stati invece 3 gli scommettitori che hanno messo le mani sul “5+0” acchiappando così ben 256.821 euro ciascuno.

I punti “4+2” indovinati sono stati 18 e hanno fruttato ciascuno 7.060 euro, mentre i “4+1” sono stati 419, ciascuno del valore di 379 euro. Nel complesso, considerando tutte le possibili combinazioni, sono stati assegnati 456.589 premi, per un totale di 8.704.393 euro vinti.

EUROJACKPOT: NUMERI VINCENTI ESTRAZIONE DI OGGI, VENERDÌ 21 LUGLIO 2023

Combinazione vincente

Euronumeri

