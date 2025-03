Pronti a scoprire i numeri vincenti di oggi – venerdì 21 marzo 2025 – dell’Eurojackpot? Speriamo di sì perché solamente una manciata scarsa di minuti fa la Dea Bendata ha fatto la sua consueta tappa del venerdì ad Helsinki per intrattenerci con l’estrazione del 5+2 numeri che oggi potrebbero farvi vincere un jackpot dall’incredibile valore di 98 milioni di euro nel caso in cui li abbiate indovinati tutti!

EUROJACKPOT, I NUMERI VINCENTI!/ Estrazione di oggi, Martedì 18 Marzo 2025

Prima di passare al vivo di questa serata estrattiva, vi ricordiamo che dopo aver guardato su questo sito fareste sempre meglio a dare anche una seconda occhiata di controllo al sito ufficiale del gioco o a quello dell’Agenzia Dogane e Monopoli per essere certi che i numeri riportati completamente corretti; e dato che il tempo a nostra disposizione è ormai quasi finito, non possiamo che dirvi buona fortuna e lasciarvi ai numeri vincenti di oggi dell’Eurojackpot!

EUROJACKPOT, I NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi, Venerdì 14 Marzo 2025

EuroJackpot n.24 del 21/03/2025

Combinazione vincente

8 – 12 – 14 – 16 – 9

Euronumeri

6 – 12

Con esattamente 98 milioni di euro in palio che rappresentano il jackpot di oggi, torna nuovamente a farci compagnia l’estrazione dell’Eurojackpot ancora una volta aperta a tutti gli speranzosi giocatori europei che vivono in uno dei 18 paesi coinvolti in questo concorso, tra i quali – ovviamente, altrimenti non saremmo qui a parlarvene – rientra anche l’Italia partecipe in entrambi gli appuntamenti settimanali: oltre ad oggi, 21 marzo 2025 – e dunque naturalmente a tutti gli altri venerdì dell’anno, salvo festività – infatti, l’Eurojackpot ci riserva la possibilità di giocare anche tutti i martedì senza nessun differenza dal punto di vista delle regole o degli eventuali premi in palio!

EUROJACKPOT, I NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi, Martedì 11 Marzo 2025

Proprio parlando di premi, visto che non possiamo darvi delle vere e proprie cifre fisse oltre a quella già anticipata del jackpot, se foste curiosi dei bottini dell’Eurojackpot sappiate che proprio lo scorso martedì 18 marzo due giocatori (entrambi tedeschi) si sono portati a casa poco più di 1 milione di euro grazie alla seconda categoria di premi; mentre altri 3 se ne sono aggiudicati pochi meno di 383mila l’uno al secondo posto della classifica, e si sono contati altri 48 vincitori che hanno superato i mille euro con bottini dal valore di 3mila e 947!

TORNA OGGI L’EUROJACKPOT: LE POCHE E SEMPLICISSIME REGOLE DA RISPETTARE PER PARTECIPARE

Al di là dei premi, immaginiamo che a qualcuno tra voi carissimi lettori potrebbero interessare anche le regole dell’Eurojackpot che per vostra fortuna sono facilissime e alla portata anche di chi prima d’ora non ha mai partecipato ad un concorso simile: procurandovi l’apposita schedina – che ovviamente trovate sia in ricevitoria, che su numerosi siti -, dovrete infatti solamente compilarla con cinque numeri nella casellona principale che include tutte le cifre tra l’1 e il 50 e con altri due nella casellina più piccola che – sempre partendo dall’1 – arriva fino al 12; con un costo fisso che è di solamente due euro al quale potrete abbinare anche una giocata al Superenalotto per provare ad accaparrarvi due differenti jackpot milionari!