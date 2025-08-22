Eurojackpot, estrazione dei numeri vincenti di venerdì 22 agosto 2025: quanto vale il jackpot, le regole per partecipare al concorso e tutti i premi

Si ripete ancora una volta oggi l’appuntamento con l’Eurojackpot, l’ormai diventato classico gioco che riunisce nella speranza di riuscire a vincere un qualche ricco premio migliaia e migliaia di giocatori provenienti da ogni angolo l’Europa (o meglio, da 18 differenti paesi che fanno parte del continente geograficamente inteso), tra i quali noi italiani siamo tra gli assoluti protagonisti visto che fu proprio – tra gli altri – per iniziativa del nostro paese che il concorso venne creato; peraltro con alcuni parallelismi tra l’europeo Eurojackpot e l’italianissimo Superenalotto, entrambi resi decisamente interessanti da un jackpot milionario che cresce di concorso in concorso!

L’EUROJACKPOT DI OGGI: REGOLE E PREMI

Proprio parlandovi del jackpot in palio oggi per tutti voi che parteciperete all’Eurojackpot, è importante dirvi innanzitutto che il suo valore odierno e di ben 32 milioni di euro visto che è da più di una settimana che nessuno riesce a metterci le mani sopra riportandolo – esattamente come succede per il nostro amatissimo Superenalotto – al suo valore minimo, fissato a 10 milioni; mentre l’altra particolarità di questo incredibile premio è che da regolamento – man mano che nessuno lo vince – può arrivare fino a un massimo di 120 milioni, oltre i quali resterà stazionario fino a quando qualcuno non riuscirà a portarselo a casa.

Se voleste provare a essere proprio voi i fortunati vincitori dell’Eurojackpot, sappiate che l’unica cosa che concretamente dovrete fare è quella di piazzare al più presto la vostra scommessa odierna e sperare di essere riusciti a indovinare tutti i numeri che la Dea Bendata eleggerà questa sera a vincitori: per una schedina vi serviranno un totale di sette numeri, divisi nelle due consuete combinazioni complementari l’una all’altra; mentre un’altra fantastica notizia è che per vincere il jackpot – o eventualmente uno degli altri premi in palio – vi basterà spendere solamente un totale pari ad appena due euro!