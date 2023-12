EUROJACKPOT, I NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi, Venerdì 22 dicembre 2023

EUROJACKPOT: I NUMERI VINCENTI

Anche oggi, venerdì 22 dicembre, siamo in attesa del solito appuntamento con l’Eurojackpot. Ci sono due estrazioni settimanali per il concorso europeo: queste si tengono live a Helsinki, in Finlandia. Il jackpot non è sempre lo stesso e oscilla tra i 10 e i 120 milioni: nella giornata di oggi sarà di 76 milioni. Una cifra importantissima, dunque, che si avvia a raggiungere il massimo: questo perché nessuno da qualche settimana ormai indovina i 5+2 numeri. Quando ciò avverrà, il montepremi tornerà a 10.

EUROJACKPOT, NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi, Martedì 19 dicembre 2023

Il jackpot salirà infatti fino a toccare i 120 milioni. Ricordiamo che dopo l’estrazione, che avverrà alle ore 20, sarà possibile controllare i numeri vincenti sul sito dell’Eurojackpot o in ricevitoria.

ESTRAZIONE EUROJACKPOT DI OGGI, VENERDÌ 22 DICEMBRE 2023: CACCIA AL JACKPOT

Un nuovo venerdì è arrivato e questo vuol dire solamente una cosa: nuovo appuntamento con l’Eurojackpot! Così come accade anche ogni martedì della settimana, oggi l’appuntamento è quello di sempre con l’Eurojackpot, concorso fortunato che mette in palio un montepremi variabile che va da un minimo di 10 milioni ad un massimo di 120 milioni di euro. Una cifra veramente importante e altissima che potrebbe essere vinta dai giocatori di 19 Paesi europei, essendo il concorso continentale. L’estrazione viene fatta in diretta ad Helsinki: è possibile anche assistervi di persona. Il concorso, come abbiamo già detto, offre due appuntamenti settimanali: il primo il martedì e il secondo il venerdì. Una doppia possibilità, dunque, di vincere un premio importante.

EUROJACKPOT I NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi, venerdì 15 dicembre 2023

Il jackpot dell’Eurojackpot, come abbiamo detto, è variabile: questo cambia in base a quanto accade nell’estrazione precedente. Quando infatti viene indovinata la sequenza da 5+2 di numeri vincenti, il montepremi torna a 10 milioni nell’estrazione successiva. Quando invece ciò non avviene il montepremi cresce fino a raggiungere un massimo di 120 milioni. Il concorso, dunque, offre dei premi importantissimi ma raggiungere il montepremi massimo sarà possibile solamente indovinando tutti e 7 i numeri.

EUROJACKPOT: COS’È SUCCESSO NELL’ULTIMA ESTRAZIONE

Come abbiamo visto, il montepremi del gioco europeo varia in base a quando accaduto nell’ultima estrazione dell’Eurojackpot: oggi, ad esempio, è di 78 milioni. Questo vuol dire che nell’ultima estrazione nessuno ha messo a segno la vittoria massima da 5+2 e incredibilmente, nessuno ha indovinato neppure i 5+1 numeri. In 7 hanno invece indovinato i 5 numeri portando a casa 118.174,10 € mentre per 16 giocatori c’è stata la vittoria da 4+2 per una vincita singola di 8.528,00 €.

EUROJACKPOT I NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi, Martedì 12 Dicembre 2023

Infine ben 547 giocatori hanno indovinato i punti 4+1 per 311,80 € ciascuno. Ricordiamo che per giocare all’Eurojackpot vanno scelti cinque numeri compresi tra l’1 e il 50 mentre 2 tra l’1 e il 12. In quest’ultima estrazione dell’Eurojackpot sono stati assegnati 482.173 premi, per un totale di 7.901.885 € vinti

EUROJACKPOT: NUMERI VINCENTI ESTRAZIONE DI OGGI, VENERDÌ 22 DICEMBRE 2023

Combinazione vincente

6 – 4 – 12 – 38 – 31

Euronumeri

2 – 12

(I numeri vincenti di Eurojackpot sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato www.agenziadoganemonopoli.gov.it, si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti del concorso, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

© RIPRODUZIONE RISERVATA