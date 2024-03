Eurojackpot/ Estrazione di oggi, venerdì 22 marzo: i numeri e la combinazione vincente

È il momento di una nuova estrazione dell’Eurojackpot in questa settimana che ci avvicina a Pasqua: i numeri vincenti saranno svelati nella serata di oggi, venerdì 22 marzo 2024, per il concorso numero 24 dell’anno. Il montepremi è salito a 29 milioni di euro dopo l’esito decretato dall’urna martedì scorso. La scorsa estrazione infatti non ha assegnato l’intero montepremi, sebbene siano stati ottenuti 408.997 premi, per un totale di 6.218.262 € vinti.

EUROJACKPOT, I NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi, martedì 19 marzo 2024

Andiamo a scoprire cosa è successo nel dettaglio. La combinazione vincente è stata 1 – 20 – 28 – 32 – 49 con Euronumeri 3 e 10. Non ci sono stati né “5+2” né “5+1”. In compenso sono stati centrati tre “5+0” da 217.176,40 euro ciascuno, in Germania (2) e Svezia (1). Un’estrazione insomma un po’ scarna, soprattutto per i più ambiziosi, che sperano sicuramente di rifarsi questa seria.

EUROJACKPOT, I NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi, Venerdì 15 Marzo 2024

In attesa di scoprire se ci saranno eventuali vincite, ricordiamo allora quelle che sono le regole del gioco. Per partecipare al concorso, è necessario giocare una schedina con cinque numeri compresi tra 1 e 50 e due Euronumeri compresi tra 1 e 12. Chi li indovina tutti, può subito festeggiare perché si è aggiudicato l’intero jackpot. Anche chi azzecca la combinazione in modo parziale però potrebbe ottenere dei ghiotti premi.

EUROJACKPOT: NUMERI VINCENTI ESTRAZIONE DI OGGI, VENERDÌ 22 MARZO 2024

Combinazione vincente

–

Euronumeri

–

(I numeri vincenti di Eurojackpot sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato www.agenziadoganemonopoli.gov.it, si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti del concorso, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

EUROJACKPOT: I NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi, Martedì 12 Marzo 2024

© RIPRODUZIONE RISERVATA