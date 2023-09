Eurojackpot/ Estrazione di oggi, venerdì 22 settembre 2023: i numeri vincenti

EUROJACKPOT: COME GIOCARE AL CONCORSO EUROPEO, CACCIA AL JACKPOT

Come ogni martedì e venerdì, anche oggi, 22 settembre 2023, l’appuntamento è con l’estrazione dell’Eurojackpot, il concorso a premio che mette in palio ogni volta un montepremi diverso che varia tra i 10 e il 120 milioni di euro. Il concorso si tiene in 19 paesi europei, tra i quali c’è anche l’Italia: questo prevede estrazioni due volte a settimana, ogni martedì e ogni venerdì. Il jackpot varia in base a quando sia stato assegnato l’ultima volta. Ogni qual volta infatti vengano indovinati i 5+2 numeri, il montepremi “si azzera” e torna a 10 milioni e poi allo stesso modo cresce per ogni estrazione nella quale non vengano indovinati.

EUROJACKPOT I NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi, martedì 19 settembre 2023

Lo scorso martedì, ad esempio, un fortunato giocatore ha indovinato i 5+2 numeri e vinto così 65 milioni di euro. Dunque, per oggi, il montepremi è “solamente” di 10 milioni. Partecipare all’estrazione è semplicissimo: basterà scegliere 5 numeri compresi tra l’1 e il 50, più altri 2 Euronumeri tra l’1 e il 12. Il costo per la giocata è di appena 2 euro.

EUROJACKPOT NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi, Venerdì 15 settembre 2023

EUROJACKPOT: LE ULTIME VITTORIE

Giocare all’Eurojackpot è molto semplice. Il massimo montepremi si ottiene centrando tutti e 5+2 i numeri vincenti, ma non è l’unica chance per portare a casa dei soldi. Ci sono infatti altre 11 categoria di vincita per chi riesce a indovinare dei numeri: ovviamente i premi crescono con il crescere dei numeri indovinati. L’entità della somma vinta infatti dipende da quanti se ne riescono ad indovinare. La somma minore viene assegnata con appena 2+1 numeri indovinati.

Inoltre, quanto si vince all’Eurojackpot dipende anche in larga parte da quanti giocatori in tutti i Paesi indovinano la stessa somma di numeri. Nell’ultima estrazione, come abbiamo visto, un giocatore ha indovinato i 5+2 numeri: ha portato a casa la maxi cifra di 65.950.426,80 €. Sono stati addirittura 18 invece i giocatori che hanno portato a casa 100.735,20 € avendo indovinato 5+1 numeri. 4 giocatori hanno indovinato 5 numeri, vincendo 100.735,20 €.

EUROJACKPOT, NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi, martedì 12 settembre 2023

EUROJACKPOT: NUMERI VINCENTI ESTRAZIONE DI OGGI, VENERDÌ 22 SETTEMBRE 2023

Combinazione vincente

–

Euronumeri

–

(I numeri vincenti di Eurojackpot sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato www.agenziadoganemonopoli.gov.it, si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti del concorso, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)











© RIPRODUZIONE RISERVATA