Come certamente saprete, se siete finiti tra queste righe, anche oggi si è tenuto l’appuntamento con i numeri vincenti dell’Eurojackpot, estratti tutti in diretta dalla sala estrattiva di Helsinki, che ospita esclusivamente questo concorso a partire dalle ore 20:00 e pronti a fare la loro apparizione nelle vostre case, il tutto portando con sé il consueto carico di premi in palio, che vede protagonista assoluto il jackpot dal valore di addirittura 36 milioni di euro!

Visto che ad attenderci ci sono molti altri concorsi in questa serata, qui vogliamo solamente lasciarvi un sentitissimo augurio di buona fortuna, prima di lasciarvi nelle mani della Dea Bendata con i numeri vincenti di oggi – venerdì 23 maggio 2025 – dell’Eurojackpot: eccoveli!

EuroJackpot n.42 del 23/05/2025

Combinazione vincente

17 – 40 – 33 – 19 – 11

Euronumeri

12 – 7

Non manca molto (ovviamente tutto dipenderà dall’orario in cui state leggendo queste righe!) all’estrazione dell’Eurojackpot che, in questa serata di venerdì 23 maggio 2025, ci regalerà tantissimi altri ricchissimi premi e magari anche il milionario jackpot al quale sicuramente tutti voi, carissimi giocatori, ambite, il tutto – naturalmente – protetto dalla combinazione di numeri vincenti sulla quale solamente la Dea Bendata avrà l’ultima parola: l’estrazione è come sempre fissata alle ore 20:00 in punto, ma noi vi ricordiamo anche che, nel caso in cui lo desideriate, oggi potrete giocare – oltre che, ovviamente, con l’Eurojackpot – anche con il Lotto, il 10eLotto, il Superenalotto, il Simbolotto e l’immancabile Million Day, che è protagonista dell’ultimissimo sorteggio della giornata!

TORNA L’EUROJACKPOT: TUTTO QUELLO CHE C’È DA SAPERE PER VINCERE IL JACKPOT MILIONARIO

Di utile da sapere, per tutti voi che ambite a portarvi a casa i bottini in palio nell’Eurojackpot, c’è sicuramente il fatto che le vostre eventuali scommesse (una, o anche più) potranno essere piazzate esclusivamente fino alle ore 19:30, ma, nel caso in cui non riusciate a partecipare entro quell’orario – e ricordatevi sempre che potrete farlo anche comodamente online dal divano di casa vostra, semplicemente registrandovi a uno dei tantissimi siti delle varie agenzie di scommesse – non preoccupatevi, perché già dalle 20:30 potrete piazzare una scommessa valida poi per il concorso che si terrà il prossimo martedì, portandovi così avanti senza doverci più pensare.

Se non sapeste neppure le regole dell’Eurojackpot, la prima cosa da dire è che sono veramente facilissime e non richiedono nessun tipo di impegno: tutto ciò che dovrete fare sarà, infatti, scegliere cinque numeri che vi piacciono, compresi tra l’1 e il 50, e altri due, compresi tra l’1 e il 12, tenendoli brevemente a mente per segnarli nella schedina dedicata a questo concorso; mentre, con una spesa di appena 2 euro, potreste riuscire ad aggiudicarvi il jackpot dall’incredibile valore di 36 milioni di euro tondi!