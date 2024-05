Eurojackpot/ Estrazione di oggi venerdì 24 maggio 2024: In arrivo i numeri vincenti

E’ venerdì 24 maggio 2024 e anche oggi, come ogni giorno di estrazione, andremo a scoprire quali saranno i numeri vincenti dell’Eurojackpot grazie alla nuova estrazione. Sapremo quindi nel giro di qualche ora se avremo vinto grazie alla nostra combinazione di numeri giocati, sperando ovviamente che sia la volta fortunata per poi potersi togliere qualche sfizio. Ma cos’è l’Eurojackpot? Se per caso ve lo steste chiedendo vi basta sapere che si tratta di un gioco ovviamente a base dei numeri, che è stato introdotto in Italia una dozzina di anni fa, precisamente nel 2012.

Rientra in un contesto europeo, visto che fa parte dell’EuroMillions, un gioco a cui prendono parte 18 Paesi e che per la prima volta venne introdotto in Olanda, e altre nazioni l’anno precedente rispetto a quello italiano, nel 2011. Giocare è decisamente semplice, e il meccanismo è tutto sommato simile a quello del Superenalotto: dovrete infatti scegliere 5 numeri dall’uno al 50, con l’aggiunta di altri due numeri, i cosiddetti “euronumeri”, da 1 al 12. Ovviamente nessuno dice che sia facile, tutt’altro, tenendo conto che le combinazioni sono più di 139milioni di conseguenza per indovinare i numeri vincenti ci vuole davvero la palla di cristallo.

EUROJACKPOT, ESTRAZIONE DI OGGI VENERDÌ 24 MAGGIO 2024: I NUMERI DELLA SCORSA ESTRAZIONE

L’ultima volta che si è tenuto l’Eurojackpot, lo scorso 21 maggio, i numeri vincenti sono stati 7, 23, 31, 33 e 38, mentre i due “euronumeri” sono stati il 10 e il 11. Nessuno si è portato a casa il massimo bottino ma in ogni caso, come fatto sapere attraverso il sito ufficiale della Sisal, sono stati assegnati ben 569.522 premi per un totale che ha superato i nove milioni di euro, precisamente 9.157.443 €. In totale sono stati assegnati ben 962.387 per il 5, quindi 158.743 per il 4+2 e infine 198.386 euro per il 4+1.

Per vincere bisogna infatti centrare una di queste combinazione, con ovviamente il jackpot più importante che è quello del 5+2, seguita poi dal 5+1, cosa ovviamente tutt’altro che semplice. Il montepremi del concorso Eurojackpot del 21 maggio era di 19.843.040,00 euro, cifra che salirà in queste ore con la nuova giocata. A questo punto non possiamo che augurarvi una buona fortuna.











