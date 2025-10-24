Estrazione Eurojackpot numeri vincenti di venerdì 24 ottobre 2025: quanto vale il jackpot, quali sono le regole per giocare e i premi in palio

Siamo arrivati, carissimi lettori, al momento in cui possiamo entrare a tutti gli effetti nel vivo dell’estrazione dell’Eurojackpot dato che solo qualche minuto fa la sala di Helsinki ha ospitato la Dea Bendata per il suo consueto viaggio all’interno della ruota di questo concorso europeo, scegliendo uno dopo l’altro tutti i vari numerini vincenti di oggi!

Ovviamente, l’attenzione vi ricordiamo che dovrete porla soprattutto sul jackpot da 17 milioni di euro, ma d’altra parte a livello generale vi basterà aver indovinato anche solo tre delle sette cifre per aggiudicarvi un bottino e ora non ci resta che lasciarvi ai numeri vincenti di oggi dell’Eurojackpot!

EuroJackpot n.86 del 24/10/2025

Combinazione vincente

27 – 13 – 43 – 42 – 12

Euronumeri

4 – 3

Per la seconda volta questa settimana, nonché per l’86esima quest’anno, proprio nella serata di oggi tutti voi che desiderate provare a diventare ricchi – e siamo certi che in questa categoria rientra chiunque sta leggendo queste righe – potete misurarvi un’altra volta con il sorteggio dell’Eurojackpot, sempre carichissimo di interessanti premi tra i quali almeno uno (ma, in realtà, potenzialmente anche due!) è sicuramente milionario!

Naturalmente, il bottino milionario è quello richiamato nello stesso nome dell’Eurojackpot, ovvero il jackpot da sogno che la Dea Bendata (per così dire) “regalerà” a chi avrà la fortuna di riuscire a indovinare la sua intera combinazione odierna: un premio che da regolamento cambia il suo valore a ognuno degli appuntamenti settimanali – che sono due, tra martedì e venerdì – e che in questa giornata del 24 ottobre 2025 vale ben 17 milioni di euro!

Come molti sapranno, si tratta di un premio – a conti fatti – piuttosto (nuovamente: per così dire) basso per gli standard dell’Eurojackpot, motivato dal fatto che appena una settimana fa un giocatore che vive in Germania è riuscito a portarsi a casa più di 69 milioni di euro; ma a ben guardare – in ogni caso – con 17 milioni potrete tranquillamente dirvi (letteralmente) milionari!

COME FUNAZIONA L’EUROJACKPOT: TUTTO QUELLO CHE DOVETE SAPERE SUI PREMI IN PALIO OGGI

Come accennavamo qualche riga fa, però, il bottino massimo dell’Eurojackpot – pur essendo ovviamente il più alto in assoluto – potrebbe non essere l’unico milionario: in totale i possibili bottini che vi attendono all’orizzonte sono, infatti, altri 10 e il secondo in ordine di valore (quello che spetta a chi indovina 6 dei sette numeri vincenti) più volte nella storia del concorso – anche recentemente – ha superato senza difficoltà il milione.

In ogni caso, parlando dei premi dell’Eurojackpot è importante che vi diciamo che il valore di quelli inferiori al jackpot non è mai fisso: la loro entità, infatti, viene calcolata partendo – da un lato – dall’effettiva quantità di numeri indovinati e – dall’altro lato – dal numero complessivo di vincitori che li indovinano.