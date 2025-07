Estrazione Eurojackpot di venerdì 25 luglio 2025: i numeri vincenti di oggi, quanto vale il jackpot e tutte le regole per giocare

È sempre più vicino al picco massimo il ricercatissimo e ambitissimo jackpot in palio tutte le settimane – in ben due differenti appuntamenti del tutto imperdibili per gli aspiranti milionari – nel concorso dell’Eurojackpot che attira l’attenzione di migliaia e migliaia di giocatori provenienti da (quasi) ogni angolo d’Europa: si tratta, infatti, dell’unico concorso internazionale tra quelli Sisal, nato dalla volontà di Italia, Germania, Finlandia, Slovenia, Paesi Bassi (che peraltro ospitano l’estrazione ufficiale) e Danimarca, oggi aperto a un totale di 19 nazioni!

Nonostante il suo respiro europeo, fortunatamente per partecipare all’Eurojackpot vi basterà seguire le normali regole a cui siete abituati per tutti gli altri concorsi simili – potremmo, per esempio, citare il simile Superenalotto, oppure anche il 10eLotto o il Million Day -: le schedine saranno disponibili nei consueti punti scommessa Sisal e la compilazione dovrà essere fatta scegliendo i vostri numeri preferiti e barrando tutte le rispettive caselline.

È SEMPRE PIÙ ALTO IL JACKPOT DELL’EUROJACKPOT: RAGGIUNTA LA TERZA CIFRA PIÙ ALTA DEL 2025

L’unica (se vogliamo) singolarità dell’Eurojackpot è relativa al fatto che la schedina vede due differenti sezioni composte da differenti quantitativi di numeri che potrete scegliere: da un lato, infatti, ci sono 50 numeri dei quali potrete sceglierne al massimo (e in realtà anche al minimo) cinque, mentre dall’altro ne troverete 12 tra i quali dovrete selezionarne solamente 2; componendo così la vostra combinazione da 5+2 numeri fortunati da confrontare con i vincenti serali!

Visto che abbiamo aperto questo articolo parlandovi del jackpot, per chiudere il cerchio di questo articolo e attendere pazientemente assieme a voi carissimi lettori l’estrazione – che vi ricordiamo si aprirà alle ore 20 in punto – vi possiamo (e dobbiamo!) dire che il suo valore oggi ammonta alla bellezza di 113 milioni di euro: una delle cifre più alte viste in quest’ultimo, superata solamente in due occasioni tra marzo e maggio e desinata a rendere felicissimo il suo vincitore!