Eurojackpot, estrazione dei numeri vincenti di martedì 25 novembre 2025: quanto vale il jackpot, quali sono le regole per giocare e i premi in palio

L’ora della fortuna è finalmente arrivata anche in questa giornata di martedì 25 novembre con l’attesissimo concorso dell’Eurojackpot che è pronto a entrare a tutti gli effetti nel vivo del suo viaggio serale tra numeri fortunati, schedine vincenti e – soprattutto – un jackpot dal valore di 10 milioni di euro che attende solamente qualcuno di abbastanza fortunato da riuscire a portarselo a casa!

Ovviamente il nostro augurio (e anche la nostra speranza) è che finisca nelle tasche di qualcuno tra voi che state leggendo questo articolo e con i migliori auguri di buona fortuna che possiamo farvi, vi lasciamo alle vostre schedine e ai numeri vincenti di oggi dell’Eurojackpot!

EuroJackpot n.95 del 25/11/2025

Combinazione vincente

46 – 35 – 23 – 30 – 1

Euronumeri

8 – 4

È ripartito nuovamente dal minimo il lunghissimo viaggio del premio milionario che rendere l’Eurojackpot uno dei concorsi più interessanti tra i tanti che esistono, azzerato ancora una volta dall’enorme fortuna di alcune schedine che contenevano tutti e sette i numeri vincenti estratti lo scorso venerdì dalla consueta sala estrattiva di Helsinki!

Una vincita – quella di venerdì scorso -, peraltro, veramente da record perché oltre a valere la sbalorditiva cifra di 33 milioni di euro (certamente lontana dagli sfarzi ai quali l’Eurojackpot ci ha abituati) ha rappresentato la terza volta nella storia di questo concorso in cui il bottino milionario è stato vinto contemporaneamente da cinque giocatori.

Gli altri due unici precedenti di questa singolare situazione risalgono al 2017 – precisamente al 6 gennaio di quell’anno – e al 2018 – in questo caso il 16 novembre – anche se in entrambe queste occasioni il premio in palio nell’Eurojackpot era arrivato a valere esattamente 90 milioni di euro; mentre altrettanto interessante è notare che tutti e 5 i vincitori di venerdì era cittadini tedeschi.

PREMI, STATISTICHE E JACKPOT: I NOSTRI CONSIGLI PER VINCERE CON L’EUROJACKPOT

La Germania, insomma, si riconferma per l’ennesima volta l’assoluta protagonista per quanto riguarda le vincite nell’Eurojackpot, con ormai 76 differenti premi milionari vinti in tutta la storia di questo ricchissimo appuntamento; mentre la notizia per tutti voi che parteciperete oggi all’estrazione è che il bottino dal quale parliamo ormai da parecchie righe vale solamente (ovviamente, si fa per dire!) 10 milioni di euro.

Contestualmente, se non aveste ancora le vostre schedine per l’Eurojackpot tra le mani, vogliamo anche dirvi che tra i numeri classici il 17, il 44, il 28 e il 36 hanno raggiunto più di 120 assenze consecutive a testa; accompagnati – sul fronte degli euronumeri – dal 10 e dall’11 (peraltro, questo il più sfortunato nella storia del concorso) che viaggiano assieme ormai da 63 appuntamenti.