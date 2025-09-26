Eurojackpot, estrazione dei numeri vincenti di venerdì 26 settembre 2025: quanto vale il jackpot, quali sono le regole per giocare e i premi in palio

Si è già tenuta e conclusa anche oggi l’estrazione dell’Eurojackpot che ci ha permesso di scoprire la nuovissima – e ricchissima – combinazione da 5+2 numeri che è stata scelta dalla Dea Bendata come vincente per la giornata di oggi e che potrebbe – se l’aveste interamente indovinata, ovviamente – trasformarsi in un premio dal valore di 10 milioni di euro, ovvero il jackpot in palio nel concorso odierno!

Il nostro invito è sempre quello a stare attenti e concentrarti in questo momento in cui siete chiamati a controllare la vostra schedina e con un augurio di buona fortuna, vi lasciamo ai numeri vincenti di oggi dell’Eurojackpot!

EuroJackpot n.78 del 26/09/2025

Combinazione vincente

48 – 35 – 26 – 12 – 24

Euronumeri

1 – 2

Nella penultima giornata di settembre in cui possiamo partecipare al concorso dell’Eurojackpot (che in ogni caso, non preoccupatevi, tornerà anche a ottobre con il consueto doppio appuntamento settimanale!) il premio massimo tra quelli in palio è tornato al valore minimo tra quelli disponibili, con un fortunatissimo giocatore che lo scorso martedì è riuscito a portarselo nuovamente a casa diventando – è decisamente il caso di dirlo – a tutti gli effetti ricco!

Infatti, se il bottino che si è portato a casa il giocatore tedesco che l’ha vinto – regalando alla Germania, già prima nella classifica dei paesi che partecipano a questo amatissimo concorso, l’ennesimo ricchissimo premio – addirittura 120 milioni di euro, questa sera l’Eurojackpot è tornato alla soglia dei 10 milioni che pur essendo meno di un decimo rispetto all’altro premio, sono innegabilmente interessanti e utilissimi per chiunque possa riuscire a portarseli a casa!

PREMI E ORARI PER GIOCARE ALL’EUROJACKPOT: OCCHI SUL JACKPOT MILIONARIO DI OGGI

Peraltro, i 120 milioni non sono l’unico premio vinto nel concorso di martedì dell’Eurojackpot per tra gli 1,1 milioni di giocatori siamo certi che abbia festeggiato (e non poco!) anche quel fortunatissimo giocatore che si è portato a casa ben 21,1 milioni di euro con la seconda categorie di vincite; oppure anche chi (in terza categoria) ha vinto più di 154mila euro, chi se n’è portati a casa 7mila e 823, o anche chi si è fermato alla cifra di 367 euro!

Dal conto vostro, carissimi lettori, se voleste provare a vincere uno dei premi dell’Eurojackpot che vi abbiamo appena elencato – naturalmente con gli occhi sempre puntati sul jackpot da 10 milioni di euro – dovrete innanzitutto sincerarvi di essere ancora in tempo per piazzare la vostra scommessa odierna: l’ultima ora utile è quella delle 19:30, oltre le quali non potrete far altro se non attendere pazientemente fino al prossimo martedì; oppure – se aveste giocato – aspettare il sorteggio che si apre alle ore 20 in punto!