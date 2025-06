Eurojackpot, estrazione dei numeri vincenti di venerdì 27 giugno 2025: quanto vale il jackpot, le regole per partecipare al concorso e tutti i premi

Tutto è pronto (anche, prontissimo!) per l’ultimo appuntamento con l’Eurojackpot di questo caldissimo mese di giugno che a tratti è sembrato quasi agosto, con un nuovo sorteggio che ci attende questa sera per regalarci una nuovissima serie di numeri vincenti e qualche ricchissimo premio, potenzialmente milionario: tantissime le chance per voi carissimi lettori che siete alla ricerca di una (per così dire) “facile” svolta dal punto di vista economico, ma il tempo che ci separa dall’estrazione è ancora molto!

Infatti, nel caso non lo sapeste – magari perché è la vostra primissima volta con questo apprezzato gioco europeo – l’estrazione dell’Eurojackpot è prevista allo scoccare delle ore 20 in punto al termine di questa giornata di venerdì 27 giugno 2025, accompagnato nel suo brevissimo viaggio anche dai colleghi italiani di Lotto, 10eLotto, Superenalotto e Simbolotto, tutti protagonisti di altri concorsi ai quali poterete (ovviamente!) partecipare liberamente.

Visto che poco fa abbiamo parlato di premi milionari, riteniamo sempre utile ricordarvi che – come lascia facilmente intuire il suo stesso nome – l’Eurojackpot anche oggi mette in palio il suo sempre ricercatissimo jackpot milionario: il suo funzionamento è identico a quello del “nostro” Superenalotto e visto che martedì scorso nessuno è riuscito a spodestarlo dal suo altissimo trono, oggi vale ben 24 milioni di euro!

COME SI GIOCA ALL’EUROJACKPOT: TUTTE LE REGOLE DA RISPETTARE PER VINCERE IL JACKPOT

I numeri che dovrete scegliere per partecipare al concorso dell’Eurojackpot – addentrandoci brevemente tra le sue semplicissime regole – sono come sempre in totale sette: a differenza degli altri giochi simili non fanno tutti parte di una singola combinazione ma sono divisi tra una cinquina e una coppia che dovranno essere – rispettivamente – comprese tra l’1 e il 50 e l’1 e il 12; con un costo pari ad appena un paio di euro dei quali certamente non sentirete la mancanza!

Ovviamente, per portarvi a casa il jackpot vi servirà aver indovinato sia la cinquina che la coppia di numeri dell’Eurojackpot, ma in realtà le chance sono tantissime visto che anche solo un tris (ripartito in tutte le sue possibili declinazioni tra 2+1, 1+2 e 3+0 numeri indovinati) si tradurrà per voi che l’avrete indovinato in qualche interessantissimo premio, sicuramente non milionario in questi tre casi specifici, ma comunque sempre pari ad almeno cinque volte la vostra scommessa!