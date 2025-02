Chiudendo contemporaneamente questa settimana di concorsi e il mese di febbraio, l’Eurojackpot questa sera sarà protagonista di un’imperdibile – come tutti gli altri, dati i ricchissimi premi che promette ai suoi tantissimi giocatori – appuntamento nel corso del quale potremo scoprire tutti assieme la combinazione da 5+2 numeri vincenti che la Dea Bendata ha deciso di riservarci; il tutto – ovviamente – fermo restando che dovrete farvi trovare pronti con la vostra schedina dell’Eurojackpot tra le mani e i vostri sette numerini preferiti da confrontare con quelli che precisamente alle 20:00 verranno scelti ed annunaciati dalla Dea Bendata nel suo consueto viaggio settimanale che la porterà ancora una volta ad Helsinki!

TORNA OGGI L’EUROJACKPOT: TUTTE LE REGOLE E I PREMI CHE POTRESTE PORTARVI A CASA OLTRE AL JACKPOT

Visto che li abbiamo citati poco fa, vale la pena ricordare a tutti voi carissimi lettori che solamente lo scorso martedì – in occasione, ovviamente, dell’ultimo sorteggio dell’Eurojackpot prima di quello odierno – ha donato un incredibile premio da 1,34 milioni di euro a quell’unico giocatore che ha indovinato l’intera cinquina tradizionale e uno dei due euronumeri, certi che al contempo anche quegli altri due giocatori che si sono persi per strada l’euronumero (ma non la cinquina!) siano decisamente soddisfatti dei quasi 380mila euro che si sono portati a casa; il tutto con un altro appuntamento che ha portato il jackpot a crescere ulteriormente raggiungendo l’ottima soglia dei 32 milioni di euro in palio nella giornata di oggi!

Se voleste misurarvi con l’Eurojackpot sappiate che potrete farlo al massimo entro le 19:30 oltre cui le vostre puntata non saranno più accettate dal sistema, il tutto sempre partendo dal fatto che dovrete scegliere la vostra combinazione da 5+2 numeri che vi costerà solamente due euro: oltre al jackpot – che richiederà di indovinare tutti e sette i numeri -, i premi complessivamente in palio sono addirittura altri 11 con concrete possibilità (statisticamente al minimo 1 su 49) di aggiudicarvi anche solo un piccolo bottino!