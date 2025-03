È finalmente arrivato il momento di dedicarci ai numeri vincenti dell’Eurojackpot che nella serata di oggi – ovviamente venerdì 28 marzo 2025 – sono portatori di un ottimo jackpot dal valore di 10 milioni di euro, pari al minimo del suo potenziale valore dato che solamente lo scorso martedì è stato azzerato dopo che un giocatore si è aggiudicato la bellezza di 115,87 milioni di euro con una scommessa decisamente fortunata!

La nostra speranza è che se anche se si tratta di un valore lontano dai massimi raggiunti da questo concorso, qualcuno tra voi carissimi lettori possa riuscire a portarselo a casa segnando una vincita che – naturalmente – vi potrà letteralmente cambiare la vita; ma visto che l’attesa è tanta e non vogliamo rubarvi troppo tempo, eccovi i numeri vincenti di oggi dell’Eurojackpot!

EuroJackpot n.26 del 28/03/2025

Combinazione vincente

19 – 2 – 34 – 15 – 49

Euronumeri

2 – 6

Non si arresta questo fortunatissimo 2025 che grazie all’Eurojackpot ha già resi milionari non uno, non due, ma bensì quattro differenti giocatori che sono riusciti nell’arco di soli tre mesi dall’inizio dell’anno a portarsi a casa il jackpot milionario, il tutto tornando – ovviamente – con un nuovissimo concorso che nella serata di oggi potrebbe donare una quinta volta quell’ambitissimo premio: l’appuntamento per tutti voi speranzosi che sperate di poter vincere il jackpot dell’Eurojackpot è fissato alle ore 20:00 in concomitanza con i colleghi – tutti italianissimi – di Lotto, 10eLotto, Superenalotto e Simbolotto; sempre con le possibilità di piazzare quante scommesse vorrete entro e non oltre le 19:30, pena la necessità di aspettare fino al prossimo martedì.

EUROJACKPOT, I NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi, Martedì 25 Marzo 2025

IL 2025 FORTUNATO DELL’EUROJACKPOT: VINTI IN TOTALE QUATTRO JACKPOT DA GENNAIO

Venendo alla domanda che tutti vi starete quasi certamente facendo, vi diciamo fin da subito che oggi il jackpot dell’Eurojackpot ammonterà a ben 10 milioni di euro, ovvero la cifra minima dalla quale riparte ogni volta che viene vinto, ricominciando la sua scalata fino ai 120 milioni: proprio martedì – l’avrete certamente capito – un fortunato giocatore si è portato a casa la bellezza di più di 115,87 milioni di euro grazie all’intera combinazione da 5+2 numeri centrata in Svezia, attualmente quarta nella classifica europea a pari merito con la vicinissima Norvegia e sotto solamente a Germania, Finlandia e Danimarca.

Un 2025, insomma, decisamente fortunato perché fino ad oggi abbiamo avuto modo di veder uscire – appunto – quattro differenti jackpot milionari: il primissimo è stato vinto nel concorso del 10 gennaio con un valore di esattamente 79 milioni di euro; mente il secondo e il terzo sono arrivati in rapidissima successione l’uno dall’altro martedì 11 e venerdì 14 febbraio con valori rispettivamente di 86 milioni e (ovviamente, esattamente come oggi!) 10 milioni di euro; ma tra questi – purtroppo – nessuno è stato vinto nel nostro bel paese, decisamente indietro – ovvero all’ottavo posto con Slovenia e Ungheria – nella classifica europea.